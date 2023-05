A vágottak közül is sokan válogattak, hiszen olyan gyönyörűségeket is eladásra kínáltak mint a bimbóban lévő pünkösdi rózsa, vagy a bazsarózsa. S persze sok helyen találtunk gyöngyvirágot, amely mostanság hófehér szőnyegként borítja a somogyi erdőket.

Virágok mimdenütt. Fotó: Lang R.



Olyanok is találhattak megfelelő virágot, akik ajándékozni már nem tudnak, csak megemlékezni a temetőben. Cserepes növények közül kelendőek voltak a temetői körülményeket jól tűrő jégvirágok, de persze sokan vittek petúniát és muskátlit is, hiszen ez már a balkonvirágok szezonja is.

Ahogyan palántából is széles választék kínálkozott a piacon. A legtöbben a paprika és paradicsom palántákat keresték, de jól fogyott a cukkini, káposzta és az eper is. A kertészkedők zöldellő palántákkal megtöltött kosarakkal távoztak a Kaposvári Nagypiacról.

Komoly kínálat volt palántából.

Fotó: Lang R.



A piac másik sztárja ezúttal kétségkívül a pirosló eper volt, amelyből már több helyen is találtunk méretesre nőtt szemeket. A nagy kedvenc csökölyi mellett ezúttal barcsit is hoztak a termelők, hogy elkápráztassák a megyeszékhely vásárlóit.

A finom epernek nincs párja. Több fotóhoz kattints a képre!

Fotó: Lang R.



A piacon kínált eprek ára jelenleg meglehetősen borsos volt a pénztárcánknak, hiszen 1800 és 2500 forintos kilónkénti áron is kínálták a kereskedők és termelők a portékát.

Zöldellő újhagyma halmok mellett elhaladva friss házi tojást és zselici gombát válogathattunk. S, aki valami tartalmasabbra vágyott az az új csarnokban válogathatott a grillezéshez kiválónak ígért kolbászféleségekből. Többféle fűszerezéssel és ízesítéssel tekeregtek a húspultokban a grill alapanyagok.