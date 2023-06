Csütörtökön újra Somogyi Hírlap véradást tartottak a Kapos Hotelban, ahol helyieken kívül a környező településekről is várták a segíteni vágyókat. A Magyar Vöröskereszt felhívására Somogyban 2022-ben 555 alkalommal összesen 10 625-en jelentek meg, 2023-ban június közepéig 4886-an mentek el véradásra.

– Minden úgy megy, mint a karikacsapás, ha jól számolom, ez már a 67-ik véradásom – mondta Varga Attila. – Tizennyolc évesen még katonaként jelentkeztem először, akkor két nap szabadságot adtak. Utána szinte magától értetődő volt, hogy ismét jövök. Nem kell izgulni semmitől, gyorsan lezajlik a véradás.

Személyi igazolvány, TAJ- és lakcímkártya: a jelentkezők csütörtökön is rutinosan vették elő az iratokat. Hujber Tamás, a Magyar Vöröskereszt somogyi szervezetének munkatársa azt mondta: állandóan fontos, hogy a szükséges vérmennyiség rendelkezésre álljon, de a közelgő vakáció miatt most különösen lényeges a folyamatos utánpótlás. A 18-65 éves, egészséges, legalább 50 kilós emberek adhatnak vért, a nők évente négyszer, a férfiak öt alkalommal. Sok somogyi 50-60, de van, aki már több mint százszor adott vért.

– Elkezdődtek a szabadságok, júliusban több nagy somogyi cég is leáll, a családok elmennek nyaralni – mondta. – Épp ezért folyamatosan szervezünk véradást, csak a héten hetet tartottunk, Balatonföldváron jövő hétfőn lesz, Marcaliban szerdán, s a csütörtöki igali után pénteken a fonyódi CMS-hez, illetve Balatonfenyvesre is megyünk. S a nyáron véradást tartunk a Balaton-átúszáson és a vései kovácstalálkozón is.