Honfitársaink kedvenc nyári mozgásformája a kirándulás és a kertészkedés, de a legtöbben a biciklizés mellett tették le a voksukat, amikor a KOMETA reprezentatív kutatásában* arról kérdezte a magyarokat, hogy mit szeretnek sportolni leginkább a meleg hónapokban. És ha már nyár és biciklizés, mik a kedvenc útvonalaink – ezúttal erre a kérdésre kereste a választ az EOLO-KOMETA Cycling Team hazai névadó szponzora.

A social média csatornáin adott válaszok alapján** a Balaton a legnépszerűbb, a válaszadók mintegy harmada (32%) itt kerekezik a legszívesebben. Tihany, Balatonfüred és Keszthely külön kiemelkedik a mezőnyből. A Balaton-kör kerékpárral körülbelül 210 kilométer, de hajózással akár könnyíthetünk a túrán, ha nem tekernénk le a teljes távot vagy kihagynánk a meredek szakaszokat.

A második legkedveltebb kerékpáros útvonal a Tisza-tóhoz (14%), hazánk második legnagyobb tavához vezet az Alföldre. A nagy kör 95, a kis kör 70 km, de természetesen útközben lehet és érdemes is leszállni a kerékpárról, hiszen számos helyen megpihenhetünk. Poroszlón többek közt hatalmas édesvízi akváriummal vár a Tisza-tavi Ökocentrum, illetve bármikor beiktathatunk egy-egy csobbanást a tóban a fürdésre kijelölt területeken.

A dobogó harmadik fokán a Velencei-tó áll (8%), amelyet könnyed, 33 kilométeres körrel kerülhetünk meg kerékpárral. A környék szintén hemzseg a kulturális-és természeti látnivalóktól. A hazai tókörök tehát lázba hoznak bennünket – a válaszadók több mint fele (54%) ide indulna elsőként bringával!

A dobogóra ugyan már nem került fel Szilvásvárad (3,5%), de az idilli kis bükki üdülőhely is sok válaszadó kedvence. A Duna-parti kerékpározás vagy a Budapest szívében található Margitsziget is igen népszerű. A lankák és emelkedők szerelmesei közül sokan a Mátrára és a Nyíregyháza – Tokaj útvonalra szavaznak. A tavakkal pedig soha nem érjük be! A Sopron melletti Fertőtó partján is szívesen kerékpározunk (a tavat körbe is kerülhetjük Ausztrián keresztül, ugyanis a nagyobb része itt található), de a Kaposvár környéki Deseda tó is kedvelt úticél.

A listára felkerültek továbbá olyan desztinációk is, mint a Wenckheim kerékpárút, amely elnyerte az idei évben az Év Kerékpárútja címet. A Békéscsabát körülölelő túra 30 kilométer hosszan fut, olyan kastélyok mellett, amelyek az egykori Wenckheim családhoz tartoztak (például Szabadkígyóson vagy Pósteleken). Budapest környékén Szentendre vonzza a válaszadókat leginkább, de Visegrád vagy Zebegény környéke is közkedvelt túraútvonalnak számítanak.

Fetter Erik (EOLO-KOMETA Cycling Team) tanácsai a nyári kerékpározáshoz

Mindegy, hogy tóparton vagy lankákon tekerünk, nem árt, ha néhány dolgot szem előtt tartunk: bukósisak, lámpák, szerszámok, pótbelső és természetesen innivaló mindig legyen nálunk. De ne feledkezzünk meg a megfelelő fényvédelemről sem – javasolja Fetter Erik, az EOLO-KOMETA Cycling Team kerékpárosa. Kitér arra is, hogy ne csak az arcunkat, hanem a teljes testünket kenjük be és használjunk vízálló fényvédőkrémet, hiszen a melegben könnyen leizzadhatunk, és így elég lehet kevesebbszer bekenni magunkat. Felhősebb időben se keljünk útra fényvédő nélkül, hiszen nyáron igencsak változékony lehet az időjárás. A terhelés kapcsán a fokozatosságra int Erik. Ha pl. a Balaton megkerülését tervezzük, akkor az előtte lévő hetekben igyekezzünk minél gyakrabban kisebb távokat tekerni. A nagy hőség miatt az autósok sokszor kevésbé figyelmesek, így nyáron Erik szerint a kerékpárosoknak még a megszokottnál is körültekintőbbnek is kell lenniük, a sisak viselete pl. kánikulában is kötelező.

* A reprezentatív felmérés 1008 résztvevő megkérdezésével készült az internetet használó magyar lakosság körében 2019 augusztusában.

**A felmérés a KOMETA Szenvedélyes ízek Facebook és Instagram oldalán készült 2023 májusában 1240 fő részvételével.