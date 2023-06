A dél-afrikai Daniel Griffin nem először jár a kaposdadai Kassai völgyben. 2012-ben járt itt először Kassai Lajos meghívásának eleget téve.

– 2010-ben kezdtem a ló hátáról íjászni. Akkor még nem tudtam, hogy létezik egy ilyen sportág. Először a Brit Lovasíjász Egyesülettel találkoztam, akik Jordániába hívtak egy versenyre. Ott találkoztam Kassai Lajossal. Tíz éve járok rendszeresen tanulni a völgybe, ami nagy hatással van az életemre. Már én is tartok vízibivalyokat, amelyeket itt láttam és a köztes kerítéseket is lebontottam otthon – mesélte Daniel, aki a világbajnokságon is indul. Itt szeretne javítani a korábbi teljesítményén. A Dél-afrikai fiatalember egyike annak a hatvan lovasíjásznak, akik a versenyre neveztek 16 országból a VII. Lovasíjász Világbajnokságra, amely a lovasíjászoknak egyben találkozó is.

– Itt vannak a szaúdiak, a katariak, jöttek Európából, az Egyesült Államokból. Nagyon színes mezőny jött össze és kétévente ezeknek az embereknek lehetőségük van arra, hogy személyesen is találkozzanak és beszélgessenek egymással, a lovasíjászat dolgait átvegyék, mondta Kassai Lajos.

– Délelőtt lefolynak a versenyek, délután a talajíjászaté a főszerep és a folyamatos megbeszéléseké – mondta Kassai Lajos, a sportág megálmodója, aki 35 évvel ezelőtt „tévedt” lovaglás közben abba a völgybe, amely az újkori lovasíjászat őshazájává vált.

Csaknem 35 évvel ezelőtt volt egy akkor 13-14 éves fiatalember, aki ma kint él Angliában és most hazajött a nyári szabadságára, itt van újra, találkozunk. Sokan vannak, akik nem tűntek el, nem azt mondom, hogy a kezdetektől itt vannak mellettem, de nagyon sokan végigkísérték ezt a pályafutást. A 35 év alatt a völgyben több mint 400 nyílt napot rendeztünk. 1994-ben volt az első verseny, most a kilencvenötödiket tartjuk. Jövőre a századikat ünnepeljük majd, akkor lesz 30 éves a versenysport a völgyben. A mostani világbajnokság a hetedik a sorban – sorolta a versenyeket számokban Kassai Lajos. A hétvégi világbajnokságon nagyon erős lesz a mezőny. A tapasztalatok alapján a magyarok a legjobbak, de a franciák és a dél-afrikai versenyzők is kiemelkedőek. A lovasíjászat világszerte terjed, eddig egyebek mellett Európaszerte, az Egyesült Államokban, Kanadában, Kínában is meghonosította Kassai Lajos a bemutatók és az edzőtáborok segítségével. Jelenleg az arab világban terjed. Ebben nagy segítséget nyújt a katari Fuad Al-Mudakha, aki 2013-ban járt először Kassai Lajosnál. Országában 18 lovasíjász van, harmincan tréningeznek és az arab régióban további 120 lovasíjász gyakorol.

– Katar történelmében jelen van a lovasíjászat, ám igazából 2013-ban az ismeretséggel alakult ki, mint sportág, azóta gyakoroljuk és most már a saját kultúránkon keresztül is felélesztettük a lovasíjászatot a hazánkban – mondta Fuad Al-Mudakha, aki egy szaúd-arábiai versenyzőt kísért el a megmérettetésre.