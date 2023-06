Rippl-Rónai József Három sudár jegyenye és két asztag című festménye adta az ötletet Decsi Andreának, hogy elkészítse a szemet gyönyörködtető finomságot. Mint az érdeklődésünkre elmondta: eredetszelektált 70 százalékos Sao Thome-i étcsokoládéból készült a festői tábla, amelybe gyümölcsszórat került.

A festmény és a csoki.

A Bonbonda Csokoládéműhely alapítója, nem először készít festmény által inspirált, festett édességet a fesztiválra. Korábban Szinyei Merse Pál, Edgar Degas munkássága is csokikészítésre sarkallta csokikészítésre, s ezúttal a Festőóriás Baross Gábor utcában is megcsodálható festménye adta az ötletet, a nagy sikerű csokoládé workshopokat is tartó Decsi Andreát.

A finomságot meg lehet kóstolni a Petörke Portéka termelői piacon, Bárdudvarnokon és a Rippl-Rónai fesztivál idején az Eleven kultúrbisztróban.