Már a szervizúton bedugult a forgalom szerda délután, háromnegyed órát kellett várni a bejutásra, de a jó móka reményében minden autós türelmesen ücsörgött kocsijában, miközben leszakadt az ég. Egy fiatal srác gyalog indult visszafelé, fejére egy mentőmellényt tekert az eső ellen, a kezében egy autóalkatrészt vitt. A látvány csak bevezető volt a bokáig érő sártengerhez. Ami egy civilnek elszomorító nehézség, az az Off Road népének csemege.

Fotó: Lang Robert Kaposvar

– Az időjárás meghatározza az Off Road hangulatát, mi azt szoktuk mondani, hogy inkább sár, mint por – mondta Klausmann Viktor, a rendezvény sajtófőnöke. – A por sem az ember szemének, sem a tüdejének, sem a járműveknek nem tesz jót. Nyilván a sár nagyságának is vannak határai, de mindennap egy órás eső kifejezetten izgalmassá teszi a pályát. Nincs, por, nincs vágtatás, nincsenek féktávok, viszont csúszkálnak az autók. Az esőben, a sárban mindenki egy kicsit lelassul és technikásabban vezet, nekünk ez bejön, ezt szeretjük. Somogybabod sajátja, hogy kevés esőtől is dagonyás lesz a pálya.

Nem kellett lajtoskocsi.

Fotó: Lang R.

Körvonalazódik, hogy az idén tízéves rekordot is dönthetnek, szerdáig ugyanis már nagyon sokan léptek be a pálya területére, jóval többen mint az elmúlt években, tette hozzá. A sarat fakasztó időben a biztonságra fokozottan ügyelnek.

– Az Off Road járművek nagyok, erősek, és gyorsak, ezért mindenkinek elsődleges szabály, hogy alkoholmentesen és óvatosan vezessen – folytatta Klausmann Viktor. – A kijelölt versenypályán lehet tolni, de a közlekedő utakon 20 kilométeres sebességgel, a követési távolságot és a jobb kéz szabályt betartva kell haladni. Nem használunk túl sok közlekedési táblát, csak ott, ahol szükséges. Biztonsági őreink és a quados járőreink minden kritikus helyzetben ott vannak. Bízunk benne, hogy mindenki a józan esze alapján fog viselkedni, ahogy eddig 20 éven át.

A régi időkben szerdán kezdtek szállingózni a rendezvényre, most ehhez képest a kemping több mint fele már megtelt. Az a tapasztalat, hogy amint megtudják, hogy esik az eső, egyre többen jönnek. A Dunavarsányi Off Road Egyesület tagsága 22 autóval érkezett Somogybabodra. Ma még józanok, de nem lesz ez mindig így, ígérte Pázmány László, aki dj-ként is szórakoztatja a barátait. Zsinórban negyedik éve vesz részt az Off Roadon Csillag Richárd, most egy épített Suzukival szántja a babodi dagonyát, aminek hosszasan sorolta tulajdonságait. – Ez egy életérzés, mondta, a barátaival azt várják a nyár elején, hogy mikor tudnak eljönni Somogybabodra. Nem versenyezni, csak hogy jól érezzék magukat.

Ennek láthatóan nincs akadálya, az autók után tenyérnyi sárdarabok repkednek a levegőben, és a buli még csak most kezdődik...