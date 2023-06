Megoszlanak a vélemények arról, hogy jót tesz-e a bőrnek, ha a strandoláshoz is sminket viselünk. Szerencsére ma már léteznek olyan termékek és megoldások, amelyekkel kellő körültekintés mellett, figyelembe véve bőrünk jellemzőit és igényeit, a vízparton sem kell lemondani a makeup nyújtotta előnyökről – állítja Nichols Camilla, a soproni Fagus Hotel kozmetikusa. Hasznos tudnivalók és tanácsok következnek öt pontban.

Indítsunk egy tisztító, frissítő arcmosással

Függetlenül attól, hogy csupán fényvédővel vagy egy könnyebb sminkkel készülünk a strandra, első lépés mindig az arc megtisztítása. Kezdjünk kézmosással, hiszen ujjainkhoz szennyeződések és kórokozók tapadhatnak, csak ezután érjünk arcunkhoz. Miután langyos vízzel megmostuk, és tiszta, száraz, puha törülközővel megszárítottuk, jöhet a tonizálás. Az arctonik esetében is legyünk tisztában bőrtípusunkkal, és annak megfelelő terméket válasszunk: például zsírosabb bőrre mattító tonikot, ami nem tartalmaz alkoholt. Vagy használhatunk pórustisztító arcmaszkot is. Bár manapság sok kozmetikai termék már nem befolyásolja a bőr PH-értékét, a tonizálás segíthet helyreállítani az egyensúlyt, és tisztítja, frissíti az arcbőrt – állítja a Fagus szakértője.

Jöhet a napfényvédelem

Ha a vízparton magabiztosabbnak, vonzóbbnak érezzük magunkat sminkben, először is felejtsük el a mindennapi rutint, ne úgy kezdjünk szépítkezni, mintha munkába mennénk. Szakértők szerint egyes termékek hiába tartalmaznak fényvédőt, a fényvédelem többek között azzal is csorbulhat, ha a festék elfolyik. Ezért sminkelés előtt mindenképp vigyünk fel fényvédő réteget, ami az erős nyári napsugárzáshoz igazodva 50 faktoros legyen – hangsúlyozza Nichols Camilla. Ezután várjunk néhány percig, hogy a krém felszívódjon, ami egyrészt jó alap lesz a sminkhez, másrészt így biztosabb az órákig tartó védelem.

Így fedjük el a bőrhibákat

A szépítkezés következő állomása egy jó minőségű BB vagy CC krém, amelyeket kifejezetten alapozó helyett ajánlott használni a vízparti sminkhez. Fontos, hogy ezeket gyengéd, lefelé irányuló mozdulatokkal vigyük fel, és mellőzzük a bőr fölösleges dörzsölését. A BB krém tulajdonképpen színezett hidratáló, ami korrigálja a hibákat, táplálja, egységesíti a bőrt. A CC krém lényegében színkorrigáló, és mindent tud, amit a BB, viszont a textúrája még könnyedebb, öregedésgátló tulajdonságokkal is rendelkezik, jobban elfedi a foltokat, a pattanást vagy a pírt, és kiegyenlíti az arcbőrt. Ezek a készítmények antioxidánsokat, hidratáló anyagokat tartalmaznak, és bőrtípus szerint többféle létezik belőlük. Érdemes ezért elolvasni a címkéket, hogy mindenki olyan terméket vegyen, ami a saját bőréhez passzol – hívja fel a figyelmet a soproni Fagus kozmetikusa. Arra is figyeljünk oda, hogy a felvitt krémek víz- és izzadásállóak legyenek, különben hiába a sok előkészület, a strandon hamar elfolyhat a smink.

Emeljük ki a szemeket és az ajkakat

A pontot az i-re a szemek és az ajkak hangsúlyozásával tehetjük fel. Akár kozmetikus segítségét is érdemes kérni ehhez. Számtalan módszer létezik arra, hogyan emelhetjük ki szemöldökünket: vízálló szemöldökceruzával vagy szemöldök géllel is teltebbé tudjuk varázsolni. Ha ceruzát használunk, színe néhány árnyalattal legyen sötétebb szemöldökünk eredeti színénél, és az extra szálak megrajzolása után szemöldökkefével át is fésülhetjük kicsit. Természetesen nincs igéző tekintet felturbózott szempillák nélkül. Mivel még a vízállónak nevezett szempillaspirálok között is vannak különbségek, érdemes nyaralás előtt tesztelni, melyik bírja valóban a fürdést, izzadást – javasolja a Fagus szakértője. Aki viszont ezzel sem szeretne bajlódni, készüljön tartós szempillagöndörítéssel az üdülésre.

Az ajakvédelem- és ápolás is rendkívül fontos, ha strandon vagy olyan helyen vagyunk, ahol órákon át tűz ránk a nap. Folyamatosan hidratáljunk, és elsősorban ajakbalzsammal kenjük naponta többször az ajkakat, megelőzve a kicserepesedést vagy felrepedést. A színezett ajakápolók vagy a vitaminos szájfények is elősegítik, hogy ajkaink kánikulában is szépek maradjanak.

Ezeket a szépítőszereket felejtsük el, ha strandra megyünk

Egyszerűbb a dolgunk, ha van tartós sminktetoválás

A vállalkozóbb szelleműek, akiknek nem csak a szépségük fontos, hanem az idejük is, sminktetoválásban is gondolkodhatnak. Érthető, ha valaki ódzkodik a szó hallatán, holott csupán az ajak- és szemhéjtetoválás kellemetlenebb picit, ráadásul érzéstelenítést is alkalmaznak a folyamat során. A végeredmény azonban tartós lesz, és egyrészt sokáig nem kell időt fordítani a makeupra, másrészt sem strandon, sem sportoláskor nem mosódik el. Arra azonban figyelni kell, hogy klóros vagy sós víz, illetve napozás után, mindig mossuk le az arcunkat, valamint fényvédővel és hidratálóval óvjuk a bőrt.

Nichols Camilla szerint arról is fontos néhány szót ejteni, mivel ne gyötörjük fölöslegesen az arcunkat, ha vízpartra készülünk. Minél kevesebb olyan kozmetikum kerül ránk, aminek semmi köze a fényvédelemhez és a hidratáláshoz, annál hálásabb a bőr. A pirosítóról mondjunk le, mert csak egy újabb réteget képez, ami elzárhatja pórusokat, kipattoghat tőle a bőr, és allergizálhat. A púdert szintén hagyjuk meg egy esti megjelenésre, hiszen a napozáshoz nincs rá szükség, fürdés során vagy az izzadságtól pedig össze is csomósodhat, és beül a ráncokba. Az extra tartós rúzsoknak is intsünk átmeneti búcsút, elsősorban azért, mert a bennük lévő kémiai komponensek a nap hatására akár allergiás reakciót is kiválthatnak.