Kedden délelőtt kaptuk a hírt, újabb cukisággal gyarapodott a Rádpuszta-Gasztro Élménybirtok már egyébként is népes állatsereglete. Egy fiú csacsibébi született a birtokon. A bolyhos kis négylábú kedd este született meg. Nagy volt az öröm a gondozók körében, no és persze a csacsi család is örömmel fogadta az új jövevényt. Megtudtuk: a kicsi és mamája is jól vannak, szamárcsikó kiváló egészségnek örvend.

Egy dolog még hátravan, hogy teljes legyen a boldogság a Gasztro Élménybirtokon, nevet kell adni a gyereknek, vagyis a csacsibébinek. A Rádpuszta Élménybirtok hivatalos közösségi oldalán ezért arra kérik az internetezőket, hogy segítsenek elkeresztelni az új jövevényt.