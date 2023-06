Lepjük meg már Francit egy új Vuk-kötettel, ezt dolgozzák fel majd a jövő tanévben – fordult hozzám feleségem. Harmadikba készülő unokám szüleinek azt tanácsolta az évtizedek óta katedrán lévő, remek tanítónő, ki a hittan titkaiba is bevezeti kisdiákjait, olvasgassák a nyáron a Fekete-regényt. Örömmel rendeltem meg a göllei származású író kötetét, kinek újratemetését – feleségének és Bogáncs hamvaival együtt – magam rendezhettem 19 évvel ezelőtt a szülőfalujában.

Itt a nyár, amit célszerű élménnyel és tartalommal megtölteni, s naná, hogy a nagyszülők bevonásával, ahol van erre mód. Nálunk van. Mindkét ágon, s ez gyereknek, apának, anyának, papinak, maminak egyaránt hasznára válik. Persze, ha a ránk bízott csemeték idejével – figyelembe véve nyiladozó értelmüket, lelküket, akaratukat – sikerül jól sáfárkodnunk. De nem úgy, hogy odalökjük a tévé elé őket, hadd nézzék csak a végeláthatatlan mesefolyamot; egyik szörnyűséget a másik után mutatva, félelmetes vagy bugyuta történetekkel, szivárványszínekben pompázó figurákkal, abban a reményben, hogy legalább addig sem kell utánuk futkározni.

A nagyszülőnek is van felelőssége abban, mit, s mikor mutat meg unokáinak, hova viszi a rábízott gyerkőcöket. Általában lágyszívűbb a nagyszülő a vakáció idején, mint anya vagy apa odahaza, de más a kapcsolat a generációk között. Egy biztos, korlát nélkül nyarat sem lehet tervezni; a nevelésben, a játékban, az ismeretszerzésben is van helye. Kiskamaszként, kamaszként is, hiszen e digitális kor szülöttjeit a vakáció idején is élni és szeretni tanítani kell, jó szóval oktatva, játszani is engedve – ahogy József Attila fogalmazott. Tudom, hogy eltérőek a családok anyagi körülményei, de a meseszó vagy a csillagos ég alatti esti beszélgetés múltról, jelenről, jövőről, az őszinteség nem kerül pénzbe, mégis óriási a hatása – a lurkók emlékeznek is rá. A Vukra is, a korán elárvult rókakölökre, aki nem bánta meg, hogy hallgatott idősebb, bölcsebb nagybátyjára, Karakra.