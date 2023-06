A mozgás és a minőségi, kiegyensúlyozott étrend minden egészséges szervezet alapja. Az aktív életmód játékosabbá, egészségesebbé teszi a kiskedvenceket, az állatok ellenállóbbak lesznek, súlyuk optimális marad, így nem érintik őket az elhízás és az ahhoz kapcsolódó egészségügyi problémák sem. "Az állat egészsége elsődleges kell, hogy legyen minden felelős állattartó számára. Az állat boldogságához fontos, hogy megfelelő mennyiségű és minőségi táplálékot kapjon, elegendő mozgásban részesüljön és hogy a lelki egészségére is odafigyeljünk" - áll a preémium minőségű macska- és kutyaeledelt kínáló Perfect Fit márka filozófiájának középpontjában.

Egy mozgásforma minden tappancs számára

A kedvencekkel való aktív időtöltésnek csak pozitív hatásai vannak. Akár sportos, akár szórakoztató szabadidős tevékenységet választunk, érdemes előtte szakemberrel is konzultálni, hogy megbizonyosodjunk arról, alkalmas-e kisállatunk számára. Ugyanis az állatokkal együtt végzett gyakorlatoknak is megvannak a maga szabályai, például kevesen tudják, hogy a háziállatokat is hasznos bemelegíteni a gyakorlat előtt, a mozgás után pedig ugyanúgy igénylik a levezetést, mint gazdáik egy edzés végén. „Sajnos, a társadalom egyik realitása, hogy nem mindig kezeli a kutyát helyén, és vannak gazdák, akik szeretetüket túletetéssel fejezik ki. Ez, amellett, hogy a kutya-gazda viszonyt is negatívan befolyásolja, kifejezetten károsítja a kutya egészségét. A mi emberi felelősségünk megfelelő táplálékot választani négylábú családtagunk számára és tudatosan biztosítani neki a napi rendszeres aktivitást, a fizikai és szellemi lefárasztást egyaránt kínáló életmódprogramokat (pl. agility, közös kirándulások a szabadban stb.). A választáskor vegyük figyelembe a kutya testalkatát és életkorát, fordítsunk figyelmet a szűrővizsgálatokra – ma már minden kutya számára elérhető optimális mozgásforma, csak tájékozódni kell szakembereknél. Ne habozzunk tanácsot kérni kutyaiskoláktól, hogy megtaláljuk a kutyánknak legjobb, a számunkra legélvezetesebb közös időtöltést!" – javasolja Korom Gábor, kutyaszakértő, a családi kutyatartókért létrejött Tükör Módszer Kutyasuli hálózat alapítója.

Legyen a mozgás a mindennapi rutin része!

Kutyáink számára ajánlott a napi legalább egy hosszú séta, ám rengeteg más tevékenység is segít átmozgatni, valamint elmélyíteni a kapcsolatot az állat és gazdája között. Az egyik ilyen lehetőség az agility, ahol a kutya különféle akadályokon fut át, vagy a kutyafrizbi, a klasszikus tányérdobáló játék, a táncosok pedig kipróbálhatják akár a kutyatáncot is. Az igazán lelkes kutyafajták számára jó időtöltés a dogtrekking, a hosszú túra ugyanis segít abban, hogy kialakuljon a kölcsönös megértés gazdi és állattársa között.

A testmozgás nem csak a kutyák, hanem a macskák, különösen a szobacicák számára is a napi rutin része kell, hogy legyen. A cicák természetüknél fogva vadászok, a mozgás mélyen a vérükbe van kódolva, így sok aktív játékot igényelnek. A cica azt is értékelni fogja, ha otthonában sokféle búvóhely és mászóka van, amelyek lehetővé teszik, hogy játékosan mozogjon, a játék után pedig jutalomként szolgálhat egy rövid masszázs, amely a gazdiknak is segíthet feloldani a felgyülemlett stresszt.

Jóga mindenkinek

A jóga pozitív hatással van a testre és lélekre egyaránt. Az egyszerű ászanák közös gyakorlása kedvenceinkkel számos előnnyel jár. A jóga pihentető és stresszoldó hatása mellett ugyanis erősíti a kötődést gazdi és kedvence között. A pózok közös gyakorlása az állat hajlékonyságát, mozgékonyságát és erejét egyaránt fejleszti. A Perfect Fit legújabb kezdeményezésében a kiskedvencekkel való közös jóga kipróbálására ösztönöz, és bemutat néhány egyszerű ászanát, ami remek alapot teremt a napi gyakorlatokhoz.

A Perfect Fit márka az teljes test egészségének filozófiáját követve igyekszik népszerűsíteni a kisállat-jógát hangsúlyozva, hogy kedvenceink a megfelelő táplálkozáson, testmozgáson és mentális stimuláción alapuló életmódnak köszönhetően életük minden szakaszában elégedettek és boldogok lesznek.

A szeparációs szorongás is legyőzhető a mozgás segítségével

A házi kedvencek, különösen a kutyák is szenvedhetnek szeparációs szorongástól. Ez természetes jelenség, mivel a kutyák társas lények, akik hajlamosak erős kötődést kialakítani az emberekkel. Amikor elválasztják őket gazdájuktól és családtagjaiktól, magányosnak érezhetik magukat, de érzékenyebb kutyáknál ezt a környezet változása, a rutin és a kiszámíthatóság hiánya is okozhatja. "A kutyáknál az unalom is gyakran szeparációs szorongáshoz hasonló tünetekhez vezet: a kutya rombol, saját magának kínál programokat, hogy fölös energiáit elvezesse. Kertben is tartott kutyáknál ennek egyik jellemző tünete a szökés, de ha arra érünk haza, hogy kutyánk kibelezte a díszpárnát, és megkóstolta az összes cipőnket, gyanakodjunk: a kutyát nem éri elég inger, nem biztosítunk neki megfelelő életmódot. A „megfelelő” definíciója kutyánként különbözik, de ezek az intelligens lények egyaránt igénylik a gazdával közös interakciót, a fizikai aktivitást és a szellemi lefárasztást. Heti egy napközi alkalom, ahol szakmai felügyelet mellett, más kutyákkal játszva, mozogva, de a gazdától távol tölti idejét a kedvenc, jó kiindulási alap lehet. A gondosan megválasztott életmódprogramok pedig segítik az esetleges bizonytalanságokat csökkenteni, a kutya magabiztosságát egészséges mértékben növelni, hogy aztán a magányosan töltött időben ne szorongjon, hanem pihenjen. Ne feledjük: a kutyák hosszú évszázadokon keresztül munkával töltötték napjaikat az ember oldalán, a mai kedvenceknek ideális esetben azt a közös „vadászatot” kell kipihenni otthon, amelyet gazdáikkal éltek meg” – emlékeztet Korom Gábor, kutyaszakértő.