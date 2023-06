Több mint ötven jógaszőnyegen gyakorolták az ászanákat, vagyis a jógagyakorlatokat szerda reggel a testet-szellemet-lelket feltöltő mozgásforma hívei a Kossuth téren.

– Itt mindenki ki tudja próbálni azt a fantasztikus módszert, amivel a mindennapokban jelen tud lenni és amikor stresszes élethelyzetben van, a zsebéből elő tudja rántani, hogy vissza tudjon a középpontjába kerülni – mondta Kelemen Zsófia, a rendezvény koordinátora.

Együtt keltek a nappal.

Fotó: Muzslay Péter

Eddig minden évben külön-külön, parkokban és a Városligetben jógáztak a csoportok a jóga világnapján. Idén először próbálkoztak egy közös ünnepléssel.

– A jóga összekapcsol önmagunkkal és egymással is. Nagyon jól összekovácsolja az emberiséget. Idén először született meg a gondolat, hogy adjuk össze, amit tudunk, és így együtt alkossunk valami újat. Olyat, ami Kaposvárt előre viszi egészség szempontjából is – mondta Kovács Klaudia, jógaoktató. A jóga nemcsak fizikai szinten, hanem mentálisan is hozzájárul az egészséghez, a lelki egyensúly megteremtéséhez. Számtalan eszköz és technika áll rendelkezésre a jógán belül, amelyekkel segíthetjük magunkat a hétköznapok kihívásaiban. A jógázók úgy tartják: az élet adta feladatokat, nehézségeket könnyebben oldják meg, akik jógát gyakorolnak.

Segítséget ad a jóga a stressz leküzdésében.

Fotó: Muzslay Péter

– Van, aki először csak testi szinten érzi a hatását, sportként kezdi és aztán ráérez, hogy van egy lelkülete is, és lélekben is ad egy támaszt a mindennapok mókuskerekének elviseléséhez. Kortól, nemtől független és minden életszakaszban jó. Láttunk itt várandósokat, már a pocaklakónak is jó, ha anyukájával jógázik, rá is hat a kiegyensúlyozottság, a mozgás. Aztán visszajönnek nyolc hetesen a baba-mama jógára, és később a gyerekek is jógáznak. A hölgyek is nagyon szeretik – mondta Galló-Varga Zsuzsa.

Jó az anyukának és a gyereknek.

Fotó: Muzslay Péter

– 2010-óta jógázom, kisebb-nagyobb kihagyásokkal. Rendszeresen három éve járok női jógára, ami a női belső szervekkel való kapcsolódást erősíti. Sokkal lassabbak a mozdulatok. Kifejezetten jól esik ebben a rohanó világban, kifejezetten feltöltődünk általa. Segít abban, hogy befelé figyeljek, segít újra kapcsolódni a testemmel-lelkemmel - mondta Kesztyüs Bogi.



Keleten férfias, nyugaton nőies

Bár a távol keleten a jóga inkább férfiak mozgásformája, a nyugati világban többnyire nők gyakorolják. A szerda reggeli rendezvényen is a hölgyek voltak többségben, de az erősebbik nem is képviseltette magát.

– Nagyon jó érzés a hölgyek között férfiként jógázni, meg is illetődtem kicsit. A hölgyek mindig jó dolgokat találnak ki és mi, férfiak megyünk utánuk, mert érdemes. Reggeli mozgás kell, ha az jóga, kifejezetten jó. Ha nem is megy elsőre a csavarodás, tekeredés, idővel majd sikerül – foglalta össze Varga Zoltán a jóga gyakorlás legfontossabb alapvetését.