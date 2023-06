A tavaly bevezetett Balaton Sound TravelPass hetijegy az idei szezonban is elérhető, mellyel az utasok hét napon át korlátlanul utazhatnak a Balaton partja mentén, a balatoni települések között, akár vonattal, akár a Volánbusz helyközi járataival. Ezzel a jeggyel az érvényességi időszakon belül nem csak Zamárdi környékén, hanem akár a teljes déli vagy északi parton is igénybe lehet venni a menetrend szerinti vasúti és buszos helyközi közszolgáltatásokat, valamint a balatonfenyvesi kisvasutat is.

Vonattal vagy busszal utazva nem kell figyelni a vezetésre, az autópályán lévő dugókra, hanem a fesztiválra való hangolódást már az utazás közben megkezdhetik a fesztiválozók, akár nagyobb baráti társasággal együtt utazva.

A hetijegy érvényessége 7 nap, a kezdő nap június 26., és azt legkésőbb június 30-ig lehet megváltani. A Balaton Sound TravelPass így a fesztivál előtti vagy utáni napon is használható.

A hetijeggyel a legtöbb esetben olcsóbban utazhat a fesztiválozó, mintha minden alkalommal külön jegyet vásárolna a pénztáraknál, az automatáknál vagy online a MÁV applikáció, illetve az Elvira menetrendi tervező segítségével, vagy akár az autóbuszok fedélzetén. A Balaton Sound TravelPass 26 éven aluliak számára, valamint online felületen vásárolva kedvezményes áron érhető el. MÁV mobilalkalmazással a 26 éven aluliaknak 2690, míg a 26-nál idősebbeknek 3590 forint a hetijegy ára másodosztályra. A pénztári és a jegyautomatás vásárlás esetén 2990, illetve 3990 forint az ára korosztályi bontástól függően. (1. osztályon, kutya vagy kerékpárszállítás során az általános szabályok szerint kell megváltani a további kiegészítő jegyeket.) A termékekhez a választott vonatra előírt felárat meg kell váltani. A felhasználási területen azonban szinte valamennyi vonaton van felármentesen igénybe vehető kocsi, ahol a szabadon maradt ülőhelyek foglalhatók el.

Zamárdiban mobil pénztárbusznál is lehet jegyet váltani, továbbá segítő munkatársak teszik kényelmesebbé és gyorsabbá a fel- és leszállásokat. Több vasútőr gondoskodik az utasok biztonságos közlekedéséről.

Érvényességi terület

A Balaton Sound TravelPass felhasználási területét egy térképen is meg lehet tekinteni. A hetijegy - a sötétkékkel kiemelt – Székesfehérvár-Balatonszentgyörgy-Keszthely, a Székesfehérvár-Tapolca és a Keszthely-Tapolca-Sümeg vasútvonalon, valamint a – sárga területen belüli – Balaton körüli települések között a Volánbusz helyközi járatain is érvényes. A Balaton Sound TravelPass a felhasználási területen minden vonaton érvényes – beleértve az éjszaka óránként közlekedő Bagolyvonatokat is.

TravelPass csak a Balaton partja mentén érvényes az utazáshoz. Aki a Balaton környéki vonalaknál nagyobb távolságba kíván utazni, pl. Budapest és Zamárdi között, akkor a teljes útvonalra szükséges jegyet – a rá érvényes kedvezményekkel – váltania, illetve a feltételeknek megfelelően igénybe veheti a vármegye-, illetve az országbérletet. Ezenkívül a TravelPass a helyi települési autóbuszjáratokon (pl. Siófok) sem érvényes.

Az érintett települések között közlekedő emelt szintű szolgáltatást nyújtó Volánbusz-járatokon – a teljes árú és kedvezményes Balaton Sound hetijegyhez egyaránt – a távolsági kiegészítő jegyet meg kell váltani.

Aki csak rövidebb időre látogat ki a fesztiválra, a Balaton24 és Balaton72 napijegyekkel is a fenti feltétekkel utazhat a Balaton körül.

Utazás a fesztiválra

A fesztivál helyszíne Zamárdi vasútállomástól 15-20 perc sétára található. Zamárdi vonattal gyorsan és sűrűn elérhető Budapestről, valamint a környező balatoni településekről.

A Déli pályaudvar és Zamárdi között a napközben óránként közlekedő Tópart és Balaton InterCity-k Zamárdiba 1 óra 20 perc alatt érnek oda. Az ország több pontjáról, például Szegedről, Debrecenből, Miskolcról és Szolnokról naponta közvetlen vonatok közlekednek a Balatonhoz, érintve Zamárdit.

Éjszaka a Balaton partja mentén sűrített menetrend szerint, óránként közlekednek a Bagolyvonatok, melyek lehetőség szerint több férőhellyel fognak közlekedni, biztosítva a biztonságosabb hazautat.

Zamárdi és térsége az ország több pontjáról is közvetlenül elérhető a Volánbusz országos járataival. Többek között Győrből, Egerből, Gyöngyösről, Békéscsabáról, Orosházáról, Szentesről, Csongrádról, Szegedről is közlekednek közvetlen járatok Zamárdi érintésével. Kecskemétről, Pécsről, Kaposvárról, valamint Bajáról naponta több járattal is elérhető a fesztiválnak otthont adó Balaton-parti település.

Vármegye- vagy országbérlettel utazás

A vonattal vagy helyközi buszokkal nyáron is gyakrabban utazóknak megéri országbérletet vagy vármegyebérletet váltani. A 30 napon át érvényes kedvezményes országbérlet 1890 forintért, a teljesárú bérlet 18900 forintért váltható.

A vármegye- és országbérlettel rendelkezők az országbérlet.hu weboldal Balaton menüpontjából tájékozódhatnak a Balatonhoz vagy annak térségében közlekedő járatokról és a feltételekről. (www.orszagberlet.hu/balaton)

A július eleji programnapokra vagy azokról hazautazó fesztiválozóknak érdemes odafigyelni arra, hogy július 1-jétől díjszabási változások lépnek életbe, melyek érintik a Budapest és a Balaton között utazókat is. Ekkortól megszűnnek az IC-pótjegyek, a vasúti távolsági közlekedésben a helyükbe új, egységes árazású helyjegyek lépnek, amelyek megváltásával július 1-jétől az országbérletek is felhasználhatók lesznek az IC- vagy más helyjegyköteles vonatok másodosztályán történő utazáshoz.

