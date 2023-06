Délelőtt a múzeumi dolgozók adhatnak vért, 14 órától pedig bárki, aki ellátogat a helyszínre. Az esemény megnyitóján Dr. Tomka Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató-helyettese köszöntőjében elmondta, hogy a Múzeum és a véradás között az összekötő kapocs az önzetlenség, hiszen ez nemcsak a véradáshoz szükséges, a közgyűjtemények is ebből táplálkoznak. Az adományozással egy picivel többek lehetünk akár a Múzeumról, akár pedig a véradásról legyen szó. Természetesen az utóbbi egy magasztosabb dolog, hiszen ezzel emberi életeket menthetünk. Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója kiemelte, hogy a szervezet 1939 óta szervez véradásokat, hatalmas hagyománya van annak, hogyan szólítsa meg az embereket olyan események szervezésével, mint például, ami most zajlik a Nemzeti Múzeumban. Kardos István leszögezte, hogyha ilyen programokon keresztül a Magyar Vöröskereszt népszerűsíteni tudja a véradást, akkor még hosszú ideig fenn lehet majd tartani ezen események megszervezését.Haris Hajrulahovic, a WHO magyarországi irodájának vezetője beszédjében arra hívta fel a figyelmet, hogy a véradás a közösségi értékek népszerűsítése, a közösségi szolidaritás és a társadalmi kohézió erősítése, valamint az emberek egymás iránti törődésére és a gondoskodó közösség építésére való ösztönzés.