Kiss Roland családdal és barátokkal érkezett a Krisna völgybe szombaton. A látogatást ajándékba kapták, és pont a Holi, vagyis a tavaszünnep idejére időzítették az utazásukat.

– A párommal Ácsról érkeztünk. Az egész család itt van velünk, úgyhogy együtt szívjuk magunkba ezt a Krisna völgyi hangulatot. Mindig is elvágytunk ide, hogy megtapasztaljuk, milyen lehet ilyenkor Krisna völgyben és hogyan élnek itt. Belecsöppentünk egy jó kis ünnepségbe, egy jó kis fesztiválba, amit ki is élveztünk rendesen – mondta Kiss Roland, tetőtől talpig festékesen. Először ő is, mint mindenki más, csupán egy pöttynyi festéket kapott a homlokára. Ezt követően virágszirmokkal szórták meg egymást a jelenlévők, majd azután jött a festékdobálás.

– Gouranga! - ezt a felkiáltást tanulta meg valamennyi résztvevő, mielőtt a kukoricakeményítő és az ételfesték keverékével egymás szórásába kezdtek csupán szeretetből.

– Indiában a Holival szokták megünnepelni a tavaszt. Krisnának is a kedvenc játéka, amikor egymást színes festékekkel megdobálják. A krisna tudatos tradíció része azon kívül, hogy a tavasz megünneplésének része, a szeretetet is ezzel fejezik ki egymás felé – mondta Gőri István, Krisna völgy kommunikációs vezetője. A résztvevők a szertartás közben a „Hare Krisnát” éneklik, ami egy elme felszabadító mantra. Úgy tartják, hogy kedvezővé tesz mindent, legyen az a Holi, vagy akár más program. A játékhoz használt festéket, vagyis a kukoricakeményítő és az ételfesték keverékét Krisnának is felajánlják.

Ebből a festékből kapott egy nagy adagot az arcára, ruhájára a budapesti Rábli Nikola, akit az unokatestvére hívott meg.

– Indiában él és gyakorolja ezt a vallást. Nagyon tetszik a hely, teljesen más energiák mozognak itt. Azon gondolkodtam, hogyha visszamegyek Budapestre,miként fogok hazajutni. Tetőtől-talpig festékesen hogy néznek meg a metrón, vagy felvesz-e a taxi – nevetett Nikola. Fehér Judit Gárdonyból jött a családjával.

–A gyerekek élvezik, színesek, itt lehet szabadon szórni a színeket, otthon viszont nem. Nyaranta szoktunk jönni Krisna völgybe és magam többször is jártam it t kötelező jelleggel, a főiskolai gyakorlatom idején – mondta Fehér Judit.

A Holi alkalmával a festékszórás a rossz tulajdonságaink eltávolítását is jelképezi. A Holit Indiában márciustól kezdve ünneplik, a leghosszabb, legszínesebb ünnepnek számít. Somogyvámoson ennek szellemében vitték körbe a látogatókat ökrös fogattal, vagy körbe járhatták a területet, megtekinthették a templomot, valamint kertészeti és életmód túrákon vehettek részt.