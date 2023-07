A kezdeti időszakban főként nyugdíjasok keresték fel az egészségközpontot, de egyre több munkahely is bejelentkezik dolgozóival.

Szerdán délelőtt egymás után érkeztek vizsgálatra a Kaposvári Törvényszék munkatársai a helyi egészségközpontba. – A munkahelyünkön lehetett jelentkezni és úgy döntöttem, hogy szeretnék részt venni ezeken a vizsgálatokon – mondta el Ifkovics Irina törvényszéki bíró. A tapasztalatok szerint egyre több munkahely tartja fontosnak, hogy munkavállalói egészségügyi szűréseken vegyenek részt. – A munkahelyek szűrését május 10-én kezdtük, eddig tizenöt munkáltató jelentkezett a felhívásunkra 1097 dolgozói igénnyel – mondta el a központ vezetője. Szörényiné Ványi Gabriella megjegyezte: a hozzájuk érkezők hatvanöt százaléka nő, a férfiak közül kevesebben vesznek részt a vizsgálatokon. – A legtöbb esetben vérnyomás- és testösszetétel mérést és csontritkulás szűrést végeztünk, a szakorvosi napokon 125 páciensnél zajlott bőrrákszűrés, több mint félszázan szájüregi rákszűrésen is részt vettek – sorolta Szörényiné Ványi Gabriella. Kiemelte: a céljuk a közösségi komplex egészségfejlesztés. A szűrések mellett tanácsokat is adnak, valamint szükség esetén időpontot is kérnek a hozzájuk fordulóknak a szakorvosokhoz.

A nőknek 14-, a férfiaknak 15-féle szűrővizsgálatra van lehetőségük.

Fotó: Muzslay Péter

Országos szinten is egyedülálló

A Polgárok házában minden hétköznap délelőtt várják az érdeklődőket. Itt olyan ellenőrzéseket végeznek el, amelyeket a szakemberek nem kórházi körülmények között is végre tudnak hajtani. Ma már nem képzelhető el az egészséges életmód szűrővizsgálatok és megelőzés nélkül. Az új egészségügyi intézmény országos szinten is egyedülálló. Kaposvár vezetése azt a célt tűzte ki, hogy a település 2030-ra Magyarország egyik legegészségesebb városa legyen.