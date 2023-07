A Magyar Fürdőszövetség kezdeményezésére az idén is megrendezik, július 29-én a Strandok éjszakáját, az országos rendezvényhez félszáz – köztük a Balaton közeli zalakarosi, balatonfüredi és igali – fürdő csatlakozott az ország minden részéből. A fürdőszövetség az MTI-vel közölte: a magyarországi strandok immár tizennegyedik alkalommal várják színvonalas programokkal az éjszakai fürdőzés kedvelőit.

A tájékoztatás szerint az éjszakai fürdőzést vízi mozi, éjszakai és nappali sportprogramok, tűzzsonglőrök, szaunaprogramok, kongashow, habparty, búvárbemutató egészíti ki. Koncertekkel, DJ-k fellépésével várják a strandolókat Sárvártól Berettyóújfaluig, Leányfalutól a Zsóry-fürdőig.

Több fürdő kedvezményes belépővel és hosszított nyitva tartással fogadja a fürdőzni és bulizni vágyókat, egyes helyszínek akár hajnal háromig is nyitva lesznek. Így tesz az Igali Gyógyfürdő is, ahol 19 óra után vehetnek igénybe kedvezményeket a látogatók. De a Reinas del Ritmo Brazil tánc és Konga Show is felforrósítja a hangulatot a medencében, ahol DJ is szórakoztatja a látogatókat.