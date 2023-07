Gyermekszépségversenyre várják a nevezőket Balatonbogláron. A Boglári Szüreti Fesztivál keretében augusztus 19-én tartják a Platán téren, a Zenepavilonnál a Miss Little Balaton szépségversenyt, ahol négy korcsoportban versengenek fik és lányok az elismerő címért.

A Miss Little Balaton szépségversenyre már 3 éves kortól lehet jelentkezni a versenyzőknek. A mini szépségek lezser szettben és fehér koktélruhában is végigvonulnak majd a világot jelentő deszkákon a megméretésen, ahova már most jelentkezhetnek, hogy le ne maradjanak az életre szóló élményről!