És nem téveszti el, hogy ki kérte csak fokhagymásan, vagy csak tejfölösen.

A lángos tésztája legyen szellős, levegős

– Édesanyám szakács volt, tőle tanultam a mesterséget. Megmondom őszintén, hogy kétszer dagasztom le a tésztát.

Amikor megkel, akkor még egyszer átdagasztom a kezemmel, hogy szellős és levegős legyen. Anyukám így tanította.

Aztán pihentetem, abrosszal letakarom. És ha megint feljött, akkor 20-22 dekagrammos bucikat szaggatok belőle. Attól lesz ilyen szép vastag – mutatja mindenki nagyija a gusztusosan megpirult lángosokat.

– Mivel kézzel dagasztok, előfordul, hogy a kelés miatt várni kell a vendégnek. De az emberek sokszor 10 percet sem akarnak várni. Pedig nyaralnak – meséli mosolyogva Csipi mama, aki elárulja: nyúlóssá válik a lángos, ha a szakács nem szán elég időt a kelésre. Ha így dobja bele a zsiradékba, akkor a tészta „megszívja” magát.

És persze a pálmazsír hőmérsékletét is figyelni kell. Mert a forróban hirtelen sül, és nyers marad.

Mosolyt csal az arcokra ez a balatoni lángos

Fotó: Krausz Andrea/likeBalaton.hu

Hatalmas lángost is kérnek

Ezután megmutatja a töltött lángos készítésének menetét: a nyers tésztába először sajtot szór, majd tetszés szerint következnek az elemek: a „Piedonéba” kolbász, bab és lilahagyma, a Bajor töltött lángosba kolbász és lilahagyma, a „Pistabácsisba” a kolbász és lilahagyma mellett erős zöldpaprika, a Hawaii-ba pedig a sajt mellé sonka és ananász kerül. A megtöltött lángosokat félbehajtja, és az egészet megnyújtja, majd óvatosan belehelyezi a zsiradékba. Szép lassan átsüti.

Aztán azon nevetünk, amikor elmeséli, hogy van, aki az ananászosat is megfokhagymázza. Egy másik törzsvendége pedig mindig arra kéri,

hogy dupla mennyiségű tésztából nyújtson neki egy olyan hatalmas lángost, ami teljesen betölti a hatalmas olajsütőt.

Ha valaki ropogósabban szereti, annak egy picit nagyobbra nyújtja a tésztát. Aki pedig vastagon szereti, annak normálméretűt készít.

A sajtos-tejfölös lángos a legkelendőbb

Fotó: Krausz Andrea/likeBalaton.hu

Egyáltalán nem unja a lángossütést

Csipi mamát sokan ismerik Zamárdiban és Budapesten is, hiszen a fővárosban él párjával, Pállal, aki segít neki a munkában. Tavaly óta Zuglóban is árulnak lángost a Füredi utca, és a Vezér utca sarkán. Zsú (mert így is hívják Csipi mamit) akkor került fel Pestre, amikor szülőhelyén, Nagyatádon már nem akadt munka. Éveken keresztül főzött idősek otthonában, éttermekben, vagy éppen a katonai főiskolán, ahol a nyári időszakban "szünet" volt, így lehetősége nyílt a Balatonon is dolgozni.

Zamárdi felsőn például 7 évig sütötte a lángosokat a Chef Beachen, de profilváltás miatt ott most már nem foglalkoznak ezzel az étellel.

Ez után adódott a lehetőség, hogy üzlete legyen a Termelői Piacon (az önkormányzat ezzel ismerte el a munkáját), ahol viszont felkeresik az egykori chef beaches kuncsaftok. És vannak, akik Siófokról, Balatonlelléről is eljönnek hozzá, hogy egyenek egy jó lángost.

Csipi mama és Imre várja a lángos fanokat

Fotó: Krausz Andrea/likeBalaton.hu

Csipi mama azt mondja: bár 40 évet lehúzott a vendéglátóban, bizony csak 120 ezer forint a nyugdíja. Emiatt is muszáj dolgoznia. És ha a fiatal éveitől fogva ezzel foglalkozott volna, bizony könnyebb lenne az élete. De főként azért dolgozik még, mert nagyon szeret lángos készíteni.

„ Így tudom segíteni a két fiamat és az unokámat is.

Ez a huszonharmadik nyaram Zamárdiban, de egyáltalán nem unom, sőt nagyon szeretem.

És az Istent arra kérem, hogy adjon egészséget, hogy addig csinálhassam, ameddig csak bírom.”

Forrás: LikeBalaton/Krausz Andrea