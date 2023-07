A myeloma multiplex a csontvelő rosszindulatú daganatos betegsége, melynek az egyik fő jellegzetessége, hogy az immunrendszerhez tartozó úgynevezett plazmasejtek belülről roncsolják a csontokat. Ezek a daganatos sejtek elsősorban a csontvelőt támadják meg, mivel az az ideális környezet számukra és elsősorban ott tudnak szaporodni, terjedni. Ritkán előfordul, hogy a csontvelőn kívül terjed a betegség, azaz szervi áttét alakul ki, de amennyiben mégis elhagyja a csontot a kór, inkább az a jellemző, hogy a csonttal összefüggésben növekszik. A betegségről és az új kezelési lehetőségekről Dr. Mikala Gábort, belgyógyász, hematológust ad tájékoztatást a Nemzetközi Myeloma Munkacsoporttól.

Ez a betegség a 2. leggyakoribb hematológiai betegség a lymphoma után, ugyanakkor az 1. leggyakoribb csontvelői kiindulású hematológiai malignoma. A daganatos betegségek között viszonylag ritka, hiszen az összes rákos megbetegedés mindössze 1%-áért felelős. A myeloma multiplex évente mintegy 400 új beteget érint hazánkban.

Leginkább időskorban fordul elő, többnyire 70 éves kor körül; az összes eset mindössze 1-2% -ában alakul ki 40 éves kor alatt.

Milyen tünetekkel jelentkeznek a betegek kivizsgálásra?

„A myelomás betegekre általánosan jellemző a fogyás és a gyengeség. Ez utóbbi legfőbb oka általában a vérszegénység, de önmagában az is nagy energiát von el a szervezettől, hogy küzd a betegség ellen, tehát ettől is kialakulhat a gyengeség érzése.

Csontfájdalom is gyakran előfordul. Mivel a betegség a csontvelőt támadja meg, a csont meggyengülhet, olyannyira, hogy gyakran a csigolyák össze is roppannak.

A veseelégtelenség sem ritka betegeink között, de szerencsére ez az esetek túlnyomó többségében visszafordítható folyamat; és később a myeloma kezelés hatására olyan mértékben javul az állapotuk, hogy nem lesz szükségük művesekezelésre sem.”

Mikor igényel kezelést ez a betegség?

„A myeloma multiplexnek létezik egy úgynevezett parázsló myeloma multiplex formája, mely nem igényel kezelést. Ilyenkor a szervezet immunrendszere egyensúlyban él a betegséggel, és a terápia nem nyújt előnyt a beteg számára. Persze ebben az esetben alapvető fontosságú a folyamatos megfigyelés, hiszen ez az egyensúly idővel felborulhat, és ha ez megtörténik, akkor szükségessé válik a terápia is.”

A tünetekkel járó myeloma multiplex gyakorlatilag minden esetben orvosi beavatkozást igényel. Azt, hogy az adott esetben szükség van-e kezelésre, egy a tünetekkel is számoló kritériumrendszer pontosan definiálja, ez sokat segít a terápiás döntéshozatalban a kezelőorvosnak.

Gyógyítható-e a myeloma multiplex?

„A myeloma kezelése az elmúlt két évtizedben forradalmi változáson ment keresztül. Általánosan elterjedté vált az őssejt átültetés, amit ma már, akár 70 éves korig nyugodt szívvel javaslunk.”

Más daganatos betegségekkel szemben ez egészen a közelmúltig kivételesnek számított, hiszen az ilyen idős embereknek más esetekben nem ajánlották az őssejt átültetést, mert szervezetük nem lenne elég erős ahhoz, hogy felépüljön a kezelés után.

Az őssejt átültetésen kívül számos új terápiás készítményt és módszert vezettek be, amelyek rendkívül hatékonyak a betegséggel szembeni küzdelemben.

Milyen eredmény várható a kezeléseknek köszönhetően?

„A kezelés döntően kombinációs módszerrel történik, így egyszerre akár négy különböző gyógyszerrel is kezeljük a beteget, olyannyira sikeresen, hogy az esetek többségében a daganatos sejtek számát a kimutathatóság szintje alá tudjuk csökkenteni. Ezeknek a modern eljárásoknak köszönhetően az emberek mintegy 50%-ánál a betegség teljesen eltűnik a szervezetből. Ez azonban sokszor csak ideiglenes és csak a betegek 10%-ánál jelent teljes gyógyulást, 90%-uknál a betegeség a visszahúzódást követően hosszabb-rövidebb idő után visszatér.

A betegség ismételt fellángolása azonban nem jelent kudarcot, mert a kezelések ettől függetlenül jó eredménnyel folytathatóak, akár 4-5 visszaesés után is.

„Visszaesés, szakkifejezéssel „relapszus” esetén 3-4 terápiás módszer közül is választhatunk melyek gyakran az első terápiás kezeléssel megegyező hatékonyságúak. A betegséget ezekkel a módszerekkel is eredményesen tudjuk kontrollálni. A modern kezelési eljárásoknak köszönhetően átlagosan 7-8 éves túléléshez tudjuk hozzásegíteni a betegeinket, de sok esetben a diagnózistól számított több mint 10 éves túléléssel is számolhatnak pácienseink.”

Magyoroszágon a nemzetközi standardokra épülő modern kezelések társadalombiztosítási finanszírozással érhetőek el, tehát ingyenesek. Az időskorban is eredményes kezeléseknek köszönhetően az idős myeloma multiplexben szenvedő betegek életkilátásai hasonlóak lehetnek egészséges kortársaikéhoz.