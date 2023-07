Egyrészről minden, az EESZT indulása óta feltöltött egészségügyi dokumentum elérhetővé vált, másrészről az alkalmazásból közvetlenül hívható az Egészségvonal. Most már mindenkinek mindig a zsebében lehet az összes egészségügyi dokumentuma - mondta.

Rétvári Bence közölte, az elmúlt másfél hónapban a sikeres tesztidőszak során az alkalmazásban 90 napra visszamenőleg lehetett megtekinteni az egészségügyi dokumentumokat. Ezalatt 1,9 millió e-leletet töltöttek le.

Mostantól nemcsak az elmúlt három hónap, hanem az EESZT indulása óta feltöltött valamennyi laboreredmény, ambuláns lap, vizsgálati lelet, zárójelentés és minden egyes orvosi dokumentum megtekinthető és letölthető az EgészségAblak alkalmazásban mobiltelefonon is. Így az sem jelenthet gondot, ha a beteg egy korábban kézhez kapott leletet nem talál otthon vagy elfelejti elvinni orvosához. Az egyszer már letöltött dokumentumok offline állapotban is elérhetőek az alkalmazásban - ismertette az államtitkár.

Szintén újdonság, hogy az alkalmazásból közvetlenül hívható az 1812-es Egészségvonal a hét minden napján 0-24 óráig. A telefonközpont munkatársai általános tájékoztatást nyújtanak egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban, segítenek a szolgáltatók keresésében, speciális egészségügyi ellátásokkal kapcsolatban, szűrővizsgálatokkal és gyógyszerellátással, illetve az EESZT-vel kapcsolatos kérdésekben.

Az államtitkár jelezte, hogy az EgészségAblak mobil alkalmazás fejlesztése folyamatos. Már közel 2,3 millióan töltötték le, és a felhasználók száma folyamatosan nő. Eddig a digitális koronavírus elleni oltási igazolványt tartalmazta, illetve az e-receptek váltak benne elérhetővé. Már több mint 333 ezer e-receptet töltöttek le az alkalmazáson keresztül, mely egyszerűsíti a gyógyszer kiváltását, és csökkenti a tévesztések lehetőségét.

Az alkalmazás ingyenes és mindenki számára letölthető. Első használatához TAJ-számra, Ügyfélkapu-azonosítóra és jelszóra van szükség, a további belépéseknél azonban már egyszerűen ujjlenyomattal is azonosíthatja magát a felhasználó. Az új funkciók július 1-jétől elérhetők, a mobiltelefonon történő alkalmazásfrissítést követően használhatók.

Az EgészségAblak alkalmazás célja, hogy a lakosság könnyen, gyorsan, egyszerűen és minél szélesebb körűen kihasználhassa a digitális egészségügy előnyeit. Az applikáció a következő hónapokban további funkciókkal bővül - nyilatkozta Rétvári Bence az MTI-nek.