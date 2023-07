– A tábor ötlete már régóta megfogalmazódott bennünk, kezdetben a gyermekeim osztályát hívtuk – egy-egy hétre, ma pedig már Nagyatádról és a környékről, s Kaposvárról is érkeznek gyerekek. Idén három turnust tervezünk, és az a tapasztalatom, hogy mindenki nagyon jó élményekkel tér haza. Alapvetően azt szeretném megtanítani a gyerekeknek, hogy azok az ételek, amiket a boltban megvásárolunk, elkészíthetőek házilag is. Például készítettünk száraztésztát tyúktojásból, amit tésztaszelővel formáztuk. Az ebédhez valókat is a gyerekek készítik. Perec, almás pite, hamburgerzsemle is készült, és a parenyicakészítés rejtelmeibe is belekóstolhattak. A kötött program mellett mindig van lehetőség szaladgálásra, kergetőzésre is, de a tábor végére mindig összeáll a csapat. Itt nem lehet unatkozni, hisz mindig akad tennivaló a ház körül. Az állatokra mindig figyelni kell.

Megbarátkoznak a falusi élet szépségeivel.

Bejárják Kisbajom környékét, megismerik a falut és a vadon élő növényekkel is megismerkednek. Gombát szednek és közben a gombafajtákról tanulnak. – A táborból sok-sok recepttel térnek haza, és gyakran küldenek fotókat az otthon sütött finomságokról, aminek mindig nagyon örülök – tette hozzá Orbán Ágnes.

Fotó: MW