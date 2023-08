Igazán akkor van komoly probléma, ha még óvodás korban sem jelenik meg a saját kontroll csírája sem.

– Az agresszió velünk született ösztön, aminek a szabályozását meg kell tanulnunk az életünk során – mondta Szigeti Mónika, a Somogy Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója, pszichológus. – Ebben a folyamatban nyilvánvalóan sokat segít a nevelés. Egy kisgyermek esetében bizonyos szintig természetes, ha agresszióval, indulattal, dacos viselkedéssel reagál például akkor, ha valamit eltervezett, de az nem sikerül neki, vagy valamit nem engednek meg a szülei. A kérdés az, meddig terjed ez a fajta viselkedés, hiszen fontos, hogy egy bizonyos korig megtanulja kontrollálni a feszültséggel teli pillanatokat. Probléma akkor van, ha ez a kontroll, vagy annak legalábbis a csírája sem jelenik meg óvodás korra, és túlságosan nagyok az indulatkitörések, vagy sokáig fennállnak az agresszív reakciók. Szerencsére sok lehetőséget számba vehet a szülő ebben a helyzetben is, több tevékenység is segíthet a problémás viselkedés szabályozásában, amellyel az agresszív viselkedés mérsékelhető. Jók a mozgásos tevékenységek, például az ugrálás, a labdázás, a tollasozás, de ugyanígy segíthetnek a kreatív tevékenységek, a gyurmázás, a kézműveskedés vagy éppen a nagy mozdulatokkal, élénk színekkel végzett rajzolás is. Minden olyan tevékenység jó választás lehet a feszültség levezetésére, amibe erőt és energiát tehet a gyermek. Emellett már az óvodás és kisiskolás korosztály számára is léteznek relaxációs mesekönyvek, amelyek egyszerű technikákat tanítanak meg a gyerekeknek a szülők segítségével. Ilyen mű A dühös polip, vagy például a Vidra-öböl című alkotás is.

– Már az óvodás korosztálynál is jól működhetnek bizonyos mindfulness, azaz tudatos jelenlétet tanító technikák is – tette hozzá a pszichológus. – Ezen kívül beválhat a szerepjáték az óvodás és a kisiskolás korosztálynál egyaránt, ami a figurák, de akár a saját testtel játszott játék révén is csökkentheti az agresszív viselkedést. Mindezt úgy, hogy a gyermek sem magának, sem a környezetének nem okoz kárt az indulatai megélése közben.

Szigeti Mónika szerint a temperamentum örökölhető, de fontos a szülői minta is, illetve hogy ők hogyan kezelik és élik meg a feszültséget. Ha a hang felemelésével reagálnak, a gyermek jó eséllyel lemásolja azt, hiszen ezt tartja majd normális viselkedésnek. – Nagy tehát a szülő felelőssége, hogy ő is megtanulja a feszültségszabályozást – hívta fel a figyelmet Szigeti Mónika. – Szülőként jó mintával kell szolgálnunk arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet feszültséget kiadni úgy, hogy azzal senkinek ne okozzunk kárt. Gyeszát Zsolt