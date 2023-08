Figyelő 1 órája

Huszti Gábor is velünk kezdi a napot

Nincs is jobb annál, mint kora reggel a teraszon egy kávé mellett kezdeni a napot! Ezt Huszti Gábor a Somogy Vármegyei közgyűlés alelnöke is így gondolja. Ám ő ehhez azt is hozzá teszi, hogy a reggeli kávé mellett lapunkat, a Somogyi Hírlapot olvassa, hogy megtudja, mi is történt vagy éppen mi történik Somogy vármegyében.

Érdekes, sokakat érintő hírekért, szakmailag korrekt információkért keresse ön is lapjainkat, köztük a Somogyi Hírlapot, hogy a hírek világában is garantáltan napra kész legyen! Te is olvasod a Somogyi Hírlapot? Oszd meg velünk a sonline kukac sonline.hu emailcímre, te hogy készülsz a reggel!

