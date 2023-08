Zicska Szilárdot, mint modernkori gazdát az ozorai fesztiválra is felkérték, hogy tartson előadást, ahol számos érdekes és hasznos információt osztott meg a régi gyümölcsfajták mentéséről, oltásáról és a kaszálásról is.

Régi gyümölcsfajták szaporításáról is szó esett az előadáson. Fotó: Beküldött kép.

– Csütörtökön és pénteken is fontos kertészeti módszereket és technikákat mutattam be, amikkel kézzelfogható eredményeket érhetnek el a kertészek - magyarázta Zicska Szilárd, majd hozzátette: Szívügyemnek érzem a régi gyümölcsfajták mentését, ezért erre vonatkozólag több praktikus tanácsot is adtam.

Ilyen például az oltás is, melynek jelentőségét a kertész kiemelte a növények szaporításában és a fajtaazonos növények előállításában. Bemutatta a megfelelő oltási technikákat, amelyek lehetővé teszik az új növények kifejlődését és növekedését az eredeti növény alapján. Az oltás során az oltványt (nemes) és az oltványalapot (az alanyt) össze kell illeszteni, hogy a két gyümölcsfa részei összenőjönek és egy erős növény fejlődhessen ki belőlük.

– Ha nagyon ízlik valakinek egy gyümölcs, akkor nem magról érdemes tovább szaporítani, hanem inkább oltáványozással, hiszen ezzel a technikával leszünk képesek leklónozni az eredeti növényt. Ezzel szemben, ha például egy almát veszünk, amiben van mondjuk tíz mag, akkor abból tíz különböző termésű növényt fogunk kapni. Egyik sem lesz pontosan ugyanolyan, mint az eredeti növény.

Csütörtöki előadása során ismertette a kaszálás fontosságát a kertészkedésben. – Sokkal jobban szeretek a gyümölcsfák között kézi kaszát használni, ennek a művészetét ismertettem a fesztiválon is. A régi kovácsoltvas pengék sokkal jobbak, mint amiket most lehet kapni. Bemutattam, hogyan kell kikalapálni, megfenni a pengét, mivel ezen múlik a dolog mibenléte. Régen nemcsak a gazt vágták kézi kaszával, de aratásra is használták, nagy becsben tartották a gazdák. A fesztiválozók is kipróbálhatták a Tündérkertben, ahol a bemutató végén már egyfajta verseny is kialakult.

Részletesen beszélt a megfelelő eszközök kiválasztásának fontosságáról, például a megfelelő kasza típusáról, pengéjéről, de ugyanígy az oltókésről is. Emellett kiemelte a gondozás és az időzítés szerepét is, melyek kulcsfontosságúak a sikeres kaszálás és oltás során.

Az előadás végén a somogyi gazda válaszolt a résztvevők kérdéseire és megosztotta saját tapasztalatait is a témával kapcsolatban, amit a résztvevők is megtehettek majd kikérhették az előadó véleményét is az adott témákban.

