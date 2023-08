– Senkinek sem szabad megijedni attól, ha balkezes a gyermek, hiszen az semmiféle olyan hátránnyal nem jár, ami nehezítené a személyisége fejlődését vagy az iskolai előrehaladást – mondta Szigeti Mónika, a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója, pszichológus. – Nehézséget inkább a hétköznapokban jelenthet, hiszen a világunk a jobbkezesekre rendezkedett be, jóllehet elindult az iskolákban egyfajta pozitív változás, hiszen olyan eszközöket is gyártanak már, ami jól alkalmazható balkezes diákok számára is. Ugyanakkor a tapasztalat szerint a hétköznapokban is jól elboldogulnak a jobbkezes eszközök használatával. Mindemellett fontos tudni. erősségek is rejlenek a balkezes jelenségben, ami megnyilvánulhat a kreativitásban, a kézügyességben, a személyiségfejlődésben, az iskolai életben is.

A pedagógusok jól bánnak a balkezes gyerekekkel, nem jár plusz teherrel a velük való foglalkozás – tudtuk meg Gyöngyösiné Ballér Krisztinától. A Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat logopédiai munkaközösségének vezetője elmondta: a pedagógusok az írás tanítása során előírják a betűket a balkezes gyermek füzetében, ami legfeljebb annyi plusz munkát jelent számukra, hogy a füzet mindkét oldalán elvégzik ezt. Azért is lényeges ez, hogy a balról jobbra történő írás során a gyerekek ne takarják el a kezükkel a betűket. Ezen kívül az jelenthet még némi nehézséget, ha fogni, illetve irányítani is kell a gyermek kezét a betűelemek megformálásakor, de általában ez sem jelent akadályt a tanárok számára.

Szigeti Mónika hozzátette: az elmúlt 20 évben rengeteg információ segítette a balkezesség társadalmi elfogadását.