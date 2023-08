Savas közegben ásványi anyag oldódik ki a fogakból, a cél a normál pH-érték visszaállítása



Előszeretettel fogyasztunk savas és hideg ételeket, italokat a nyári időszakban, melyek azonban fogainkat sem kímélik. Ha elkapkodjuk a fogmosást az előbbiek fogyasztása után, azzal csak tovább ronthatunk a helyzeten.

– A savas élelmiszerek, például különböző gyümölcsök, zöldségek, szénsavas üdítőitalok csökkentik a száj pH-értékét, ezzel savas közeget teremtenek – válaszolta kérdésünkre Marton Viktória kaposvári fogszabályozó fogszakorvos. – Ebben a savas közegben ásványi anyagok oldódnak ki a fogak felszínéből, amit saveróziónak hívunk. Idővel ezek az ásványi anyagok a nyálból ismét visszaépülnek a fog keményszöveteibe, de ha erre nem hagyunk időt, akkor a fogkefével le is dörzsölhetjük a fogfelszín meggyengült rétegét. Hosszú távon ez a foganyag mattulásához, majd kopásához vezet. Általánosságban elmondható, hogy étkezés után tanácsos fél-egy órát várni a fogmosással.

A fogszakorvos hozzátette: étkezés után minél hamarabb visszatér a száj pH-értéke a normális tartományba, annál kevesebb ásványi anyagot tud kioldani a savas hatás a fogainkból. Ezt a folyamatot többféleképpen is felgyorsíthatjuk: segíthet az étkezés utáni vízzel vagy szájvízzel történő öblögetés, valamint a cukormentes rágógumi rágása is.

Utóbbival nem csak fokozzuk a nyáltermelődést, de az ilyen rágógumik gyakran xylitolt tartalmaznak, ami segít szabályozni a szájban a pH-értéket. – Ugyanakkor vegyük figyelembe, hogy a túlzott rágógumifogyasztásnak is megvannak a maga veszélyei – hívta fel a figyelmet a szakorvos.

A hideg ételek, italok gyakran okoznak érzékenységet a fogakban. – Ilyenkor az első lépés minden esetben fogorvosunk felkeresése és a kiváltó ok felderítése legyen – tanácsolta Marton Viktória. – Fogérzékenységet számos dolog okozhat, így például fognyaki kopás, a fogíny visszahúzódása vagy egy rossz tömés. Az első két esetben a dentincsatornák szabaddá válása okozza az érzékenységet. Kevésbé súlyos esetekben megfelelő fogkrémválasztással enyhíthetők a tünetek, mivel ezek a fogkrémek olyan alkotóelemeket tartalmaznak, amelyek segítik a denincsatornák lezárását, és ezzel a fogérzékenység csökkenését.

Marton Viktóriától megtudtuk: a jelenlegi ajánlás szerint naponta kétszer szükséges fogat mosni fluoridos fogkrémmel. Emellett külön figyelmet kell fordítani a fogközök fogselyemmel, illetve fogköztisztító-kefével történő megtisztítására is. Ha kettőnél többször mosunk fogat naponta kíméletes, jó technikával, az mindenképpen dicséretet érdemel. Gyeszát Zs.