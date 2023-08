– A nyári szünet utolsó heteiben a nagyobb gyerekeknél időszerű a ráhangolódás az iskolára, legalábbis a szülő fokozatosan megkezdheti ennek segítését – mondta Mátraházi Tibor iskolapszichológus. – Jó eszköze ennek, ha például együtt vásárolnak be az iskolára. Az egyik leggyakoribb probléma ma, hogy a szülőknek nincs valódi kapcsolatuk saját gyermekükkel, és a kisebbek a kortársak közül választanak példaképet. Sőt ma már korábban, a kamaszkort megelőzően is megszakadhat a szülő–gyermek kapcsolat. Éppen ezért elengedhetetlen a kapcsolatépítés, hogy időt töltsenek együtt. Ez segítheti a felkészülést az iskola megkezdése előtti időszakban is.

A szakember szerint nehéz gyorsan bepótolni azt, ami a nevelés során kimaradt a gyerekek életéből. A szófogadatlan, nem szabálykövető magatartást tanúsító gyermek viselkedése aligha változhat meg néhány hét alatt, jóllehet apróbb számonkérésekkel ez a folyamat is megtámogatható Mátraházi Tibor szerint. – Legyen otthon feladata a gyermeknek, amit ő végez el, és amiben felelőssége van, hiszen ezzel is közelebb kerül az iskolai szabályrendszerhez – magyarázta a szakember. – Fontos szem előtt tartani azt is, hogy többnyire nem az első szeptemberi hét lesz nehéz, sokkal inkább az azt követő időszak. Ugyanis a gyerekek újdonság iránti vágya az iskolakezdés előtt is jelentkezik, az első hetek pedig izgalmat hoznak. A valósággal való szembesüléskor lehet majd nagyobb probléma, amikor a gyermek elfárad, rájön, hogy energiát kell fordítania az odafigyelésre.

Éppen ezért azt tanácsolnám, hogy amennyire csak lehet, a nyári szünet utolsó heteiben állítsák vissza a szülők a gyermek biológiai óráját. Jó, ha korábbra korlátozódik a lefekvés ideje, és érdemes jól elfárasztani őket, hogy valóban alvással teljen az éjszaka. Reggel tanácsos finoman ébresztőt fújni, ezzel is átállíthatjuk a belső órájukat, ami sokat segít majd az iskolai rend megszokásában is.