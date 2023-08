Tizennyolc csöppség érkezett a világra az elmúlt héten a kaposvári kórházban. A nemek aránya egyenlően oszlik meg, hiszen 9 kisfiú és ugyanennyi kislány született a Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti osztályán.

A legnagyobb súllyal 4160 grammal, Benett született kedden, míg a legkisebbel 2670 grammal Miron látta meg a napvilágot.

Mint az sejthető most is kaptak a babák különlegesen csengő nevet, hiszen a már említett Miron sem egy hétköznapi választás, de az újszülöttek között találunk egy-egy Zselykét, Ádint, Larinát és Nikolászt is.

Gratulálunk a gyarapodó családoknak!