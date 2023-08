A magyarok 49%-a saját bevallása szerint allergiás valamire: a lakosság 11%-a kizárólag különböző virágporokra, kb. minden ötödik honfitársunk pedig a pollenek mellett másra is allergiás – derül ki a Sterimar reprezentatív kutatásából, amelyet 1292 fő megkérdezésével az Opinio Kft. végzett számukra 2023 júliusában.

A pollenallergiások háromnegyede szenved a nyáron, az orrfolyás a leggyakoribb tünet

Az érintettek 90%-ának a mindennapjaira is hatással van a pollenallergia valamilyen módon. A felmérésben résztvevők válaszai alapján az orrfolyás a leggyakoribb tünet, 64%-ukat érinti. Szemviszketésre, könnyezésre és vörös szemre tízből hatan panaszkodtak. A bedugult, viszkető orr minden 2. pollenallergiás életét nehezíti meg, és kb. ennyien szenvednek az akár több percig eltartó tüsszentési rohamok miatt is. 29%-uk érez viszketést a szájpadlásán és a torkában, 24%-uk pedig szárazan köhög ilyenkor. Bőrkiütés és ekcéma is jelentkezhet: a különböző virágporokra érzékenyek 17%-a tapasztal bőrtüneteket.

A nyár a legkritikusabb időszak a pollenallergiások számára: 76%-uk ilyenkor szenved különösen. A válaszadók 63%-ának a tavasz, 27%-ának pedig az ősz a legnehezebb, 17%-uk pedig szinte egész évben érez tüneteket.

Tízből négy pollenallergiás konzultál orvossal, harmaduk pedig semmit nem tesz a tünetek ellen

A pollenallergiások harmada nem védekezik a pollenek ellen, hanem megpróbál együtt élni az allergia által okozott tünetekkel. Az ötvenes korosztály védekezik a legtudatosabban, a tünetektől pedig leginkább a huszonévesek szenvednek. Szignifikánsan több fiatalt érint pl. a szemviszketés, könnyezés, vörös szem (72%), a bedugult, viszkető orr (60%) és a viszkető szájpadlás és torok (40%). Leginkább (28%) ők azok, akik kapkodnak, amikor rájuk tör az allergia, és ilyenkor vény nélkül kapható, hatóanyagos orrsprayhez nyúlnak. „A legtöbb vény nélkül kapható, hatóanyagos orrspray érszűkítő hatással bír, amely eleinte ugyan segít azon, hogy az orr kiduguljon, de 5-7 nap után pont az ellentétes hatást okozza, ráadásul könnyen rá is lehet szokni a használatára, ami árthat is a betegnek” – mondta a felmérés eredményei kapcsán dr. Gerencsér Emőke, fül-orr-gégész főorvos.

Orvossal a válaszadók 40%-a konzultál, és a felmérés eredményei alapján a pollenallergiások 33%-a alkalmaz allergiára ható szteroidos orrsprayt, antiallergiás szemcseppet, antihisztamin tablettát. A megelőzés is segíthet. A szakértő javasolja, hogy magas pollenkoncentráció esetén kevesebbet tartózkodjon a szabadban az, aki az akkor épp virágzó növényekre érzékeny, valamint ilyenkor gyakrabban mosson hajat és cseréljen ágyneműt. Mindezt az érintettek 16%-a teszi. „Allergiaszezonban hatásos lehet akár preventív módon is az orrmosás vagy steril tengervizes orrspray használata is. A mangánnal dúsított tengervizes orrspray-k pedig kifejezetten csökkentik a már meglévő allergiás tüneteket. Ráadásul ezek esetében a rászokás esélye sem áll fenn” – javasolja a fül-orr-gégész. A friss felmérés alapján a pollenallergiások pusztán 14%-a tudja, hogy a sós oldatos/steril tengervizes orrspray kimossa az orrból az allergéneket, így pl. a virágport is, és kb. ennyien alkalmazzák allergiaszezonban.

