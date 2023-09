Nagyon sokféle iskola létezik ezzel a klasszikussal kapcsolatban. Az egyszerűség kedvéért most csak az alapokkal foglalkozunk (hagyma, zsiradék, paprika, paradicsom), hiszen egy különkiadásra lenne szükség, ha belemélyednénk a rizs, tojás, kolbász, füstölt hús, stb. vonalba is. Már a kezdeteknél is nagyok az eltérések: milyen zsiradékot használunk, milyen formára vágjuk a hagymát, a paprikát és a paradicsomot, egyáltalán milyen arány a kívánatos. Nézzük, hogy a legtöbb háztartásban előforduló szakácskönyvek mit írnak ezzel kapcsolatban.

Magyar Elek (Az ínyesmester szakácskönyve) a következőképpen készíti: forró zsírban (vagy apróra vágott füstölt szalonna kiolvasztott zsírján) karikára vágott hagymát pirítunk. Beleteszünk 1 kg magjától és ereitől megtisztított, karikára vágott vagy széttördelt zöldpaprikát, és amikor ez már jól összeesett, néhány darab darabokra tördelt (esetleg meghámozott) paradicsomot. Megsózzuk, és addig pároljuk, míg a paradicsom jól szétfő.

Horváth Ilona receptje szerint egy vöröshagymát karikára vágunk, olajon megfonnyasztjuk. Hozzáadjuk az 50-50 dkg karikákra vágott paradicsomot és paprikát. Fedő alatt puhára főzzük, sózzuk (használhatunk az olaj helyett füstölt szalonnát is).

Pelle Józsefné: karikára vágunk két fej vöröshagymát, egy kanál zsírban halványra pirítjuk. Beletesszük a megmosott, kicsumázott és karikára vágott 1 kg zöldpaprikát és a meghámozott, eltördelt fél kilónyi paradicsomot. Megsózzuk, és addig pároljuk, sütjük, míg a paradicsom szétfő, a paprika pedig megpuhul.

Az 1960-as kiadású, több jeles szerzővel is büszkélkedő Szakácskönyv a következőképpen főzi: 3 dkg füstölt szalonnát kockára vágunk, 7 dkg zsírban megpirítjuk, hozzáadjuk a finomra vágott 15 dkg hagymát. Ha megpirult, beleadunk fél dkg pirospaprikát, összekeverjük, hozzátesszük a csíkokra vágott 1 kg zöldpaprikát és a meghámozott, negyedelt 75 dkg paradicsomot, és lassan puhára pároljuk.

Felszabadító, ha ilyen sok jó szakács ilyen sokfélét javasol: azt csinálhatunk, amit akarunk. Könnyű szívvel kísérletezhetünk, biztosan jó lesz az eredmény.