A versengésben, ami tavasszal 200 000 embert és 2000 iskolát mozgatott meg, a diákok, szülők és tanárok mellett most is mindenki részt vehet. A kihívás végén 100 aktív iskola ezúttal is kap 1-1 millió forintot sporteszközök vásárlására. A tavaszi fordulóban nyertes iskolák most nem vesznek részt a sorsoláson, de nekik is érdemes bekapcsolódniuk, mert a 100 kültéri pingpongasztalért minden induló iskola versenyben van. A MillióLépés applikációt kell letölteni, ami a lépések mellett 60 további mozgásformát alakít át lépésszámokká. Ahhoz, hogy egy-egy iskola bekerüljön a sorsolásba, ezúttal öt Kékkört kell teljesíteni, de ha ezt többször is megteszik, nőnek az esélyeik. - A tavaszi rekordszámú regisztráció és várakozáson felüli aktivitás után a szeptemberben induló fordulóban 300 000 felhasználót tűztünk ki célul – mondta el Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért Program vezetője. Újdonság a játék őszi fordulójában, hogy ezúttal kerekesszékes mozgás is választható az applikációban. - A felmérések szerint honfitársainknak mindössze egynegyede végez valamilyen rendszeres testmozgást, az aktív életmód tudományosan igazoltan számos krónikus betegség állapotát javítja - hívta fel a figyelmet Grózli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének (MSZSZ) orvosigazgatója. Megjegyezte azt is, hogy a magyar emberek kétharmada elhízott, három emberből egy magas vérnyomásban szenved, illetve minden második ember szív- és érrendszeri betegségben hal meg. Tavasszal 72 iskolából több mint hatezer-egyszáz somogyi résztvevő csatlakozott a programhoz.