HOZZÁVALÓK

A piskótához:

4 egész tojás

4 evőkanál cukor

4 evőkanálliszt

2 evőkanál víz

1 késhegynyi sütőpor

A trüffelkrémhez:

2 dl habtejszín

20 dkg étcsokoládé

1 evőkanál méz

0.3 dkg tejszín

1 narancs héja

4 dkg puha vaj

1 csipet só

ELKÉSZÍTÉS

A trüffelkrémhez a tejszínt a mézzel forrásig melegítjük, majd beledobjuk az apróra vágott étcsokoládét, és egyneművé keverjük. Hozzákeverjük a tejszínt és a narancs lereszelt héját is, végül a puha vajat és a sót is. A krémet teljesen kihűtjük 2-3 óra alatt.

A piskótához a tojásfehérjéket a cukorral kemény habbá verjük. A tojáshabba óvatosan beleforgatjuk a tojássárgákat, és lassan belecsurgatjuk a vizet is. A sütőport és a lisztet összekeverjük, átszitáljuk, majd két részletben beleforgatjuk a tojáshabba vigyázva, hogy ne törjük össze a habot.

A piskótatésztát sütőpapírral bélelt gáztepsin vékonyan szétterítjük, majd 180°C-ra előmelegített sütőben kb. 10 perc alatt megsütjük. Akkor jó, amikor már halvány aranybarna lesz a teteje. Ekkor óvatosan lehúzzuk a piskótáról a sütőpapírt, még melegen egy konyharuhára fektetjük, és jó szorosan feltekerjük. Így hagyjuk kihűlni.

A kihűlt krémet elektromos habverővel kihabosítjuk. A kihűlt piskótát kitekerjük, majd megkenjük a krém kb. kétharmadával, és szorosan feltekerjük. A tekercs kb. egynegyedét srégen levágjuk, és a tekercs oldalához illesztjük – ez lesz az ág a fatörzsön. A maradék krémmel kívülről is bevonjuk a fatörzset, nem kell simára, akkor jó, ha olyan, mint a fa törzse.

Ízlés szerint marcipánlevélkékkel, gombácskákkal díszítjük.

Lajcsi szelet

HOZZÁVALÓK

A tésztához:

40 dkg liszt

20 dkg cukor

2 evőkanál cukrozatlan kakaópor

2 egész tojás

2 evőkanál méz

5 dkg vaj

2 mokkáskanál szódabikarbóna

A vaníliás krémhez:

2 csomag vaníliás pudingpor

0.5 liter tej

10 dkg porcukor

12.5 dkg vaj

A puncsos krémhez:

2 csomag puncs ízű pudingpor

0.5 l tej

10 dkg porcukor

12.5 dkg vaj

A csokimázhoz:

10 dkg étcsoki

2 evőkanál olaj

Elkészítése

A sütőt előmelegítjük 180 fokra.

Először egy kis lábaskába feltesszük a vizet forrni, ugyanis a tészta hozzávalóit gőz fölött kell összeolvasztani. Hőálló edénybe tesszük a cukrot, a kakaóport, a tojásokat, a mézet és a vajat. A vízgőz fölött addig kevergetjük, amíg a vaj és a cukor teljesen elolvad.

Egy nagy tálban összekeverjük a lisztet és a szódabikarbónát. Hozzáöntjük a vajas keveréket, és először kézi robotgéppel, majd kézzel addig gyúrjuk, amíg összeáll a tészta.

A tésztát 3 egyforma adagra osztjuk, és sütőpapíron 2-3 mm vastag téglalappá nyújtjuk. Ráhúzzuk a tésztalapokat sütőpapírral együtt a tepsire és villával megszurkáljuk, hogy sülés közben ne púposodjon fel.

A tepsiket egyenként az előmelegített sütőbe tesszük és kb. 15 perc alatt készre sütjük. Ilyenkor még puhák, de ha teljesen kihűlnek, meg fognak keményedni.

Amíg sülnek és hűlnek a mézes lapok, elkészítjük a krémeket. Ehhez a pudingporokat külön-külön sűrűre főzzük a tejjel, majd lefolpackozva a tetejüket - a bőrösödés elkerülése érdekében - félretesszük teljesen kihűlni.

A puha vajat kihabosítjuk porcukorral, és összekeverjük kézi robotgéppel a vaníliás pudinggal. Ugyanezt megismételjük a puncs ízű pudinggal is.

Következik a tészta összeállítása: az alsó mézes lapot egy tálcára vagy deszkára helyezzük, és megkenjük egyenletesen a vaníliás krémmel. Erre ráhelyezzük a következő mézes lapot, majd megkenjük egyenletesen a puncsos krémmel. A tetejére tesszük a harmadik mézes lapot, és az egészet lefedjük folpackkal. A tetejére teszünk egy másik deszkát és a tésztát pár órára, de inkább egy egész éjszakára betesszük a hűtőbe, hogy megpuhuljanak a lapok.

Ha letelt a pihentetési idő, elkészítjük a sütemény tetejére a csokimázat. Ehhez a csokit darabokra törjük, és vízgőz fölött összeolvasztjuk az étolajjal.

Elővesszük a hűtőből a tésztát, levesszük róla a deszkát és a folpackot, majd egyenletesen bevonjuk a csokimázzal. Visszatesszük fél órára a hűtőbe, hogy megdermedjen a csoki.

A süteményt forró vízbe mártott késsel szeleteljük, így nem törik a csoki a tetején.