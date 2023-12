A Balatonnál hat helyszínen és Kaposváron, a Desedán is szerveznek újévi fürdőzést. A Vízimentők a biztonságos csobbanásra figyelmeztettek szilveszteri közleményükben. Mint írták: idén ismét biztonságosan lehet Szigligeten megmártózni a Balatonban, ahol a parton a szervezet mentőkocsija is készenlétben áll, ha valakinek segítségre lenne szüksége a 3-4 fokos vízben.

– Bárki megmártózhat a Balatonban Szigligeten, a Községi Strandfürdőn, aki átmegy a helyszínen végzett orvosi vizsgálaton. Vízimentőink a vízben állva figyelik a megmártózókat, és egyben jelzik is, hogy meddig szabad bemenni a vízbe. A parton, az esetkocsinkban egészségügyi személyzet biztosít magas szintű ellátást azoknak, akik esetleg ellátásra szorulnak, emelte ki a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata.

Újév napján többfelé szerveznek hasonló fürdőzést, nemcsak Magyarországon, hanem az északi félteke sok fürdőhelyén.

A szakemberek nyomatékosan felhívják a figyelmet arra, hogy csak olyan rendezvényen szabad részt venni, ahol magas szintű egészségügyi ellátást biztosítanak a parton, illetve képzett és gyakorlott vízimentők (például a helyi partiőrség) biztosítják a rendezvényt. Egy izomgörcs is végződhet fulladással még sekély vízben is, ha nincs megfelelően képzett vízimentő a közelben.

A közlemény hangsúlyozta: a néhány fokos vízben bárki bajba kerülhet, még az is, akinek egyébként jó az egészségi állapota. S megjegyzi: ne higgyjük, hogy macskajajra, jó megoldás a jeges fürdőzés. – A hideg víz viszonylag gyorsan képes megváltoztatni legtöbb szervrendszerünk működését. Csökken az izom-ideg információátvitel, emiatt a mozgásunk lelassul, beszűkül, de a látásunk vagy a mentális állapotunk (például az ítélőképességünk, a tájékozódási képességünk, a koordinációnk) is romolhat. A szívritmus zavarok valószínűsége is megnő, ha a test maghőmérséklete 35 fok alá csökken – mondta Debreceni Katalin, a szakszolgálat orvosigazgatója. Hozzátette: a hideg vízben a szimpatikus idegrendszer egy olyan reakciót indít el, melynek következtében a véredények összeszűkülnek, ezért nem jut elegendő vér és ezzel együtt oxigén és tápanyag az izmokhoz.

Amennyiben az újévi csobbanásban résztvevők azt veszik észre, hogy az ízületeik mozgása beszűkül, a mozgásuk vagy a gondolkodásuk lassul, azonnal ki kell menni a partra, majd pedig meleg helyre.

– Meg is botolhatunk miközben sétálunk, szaladunk be a vízbe, hiszen a meder alja nem egyenletes. Ez - a váratlanul hideg vízbeesés- is vezethet rosszulléthez. Ezért mindenképp figyeljünk a körülöttünk fürdőzőkre is, hogy időben tudjuk jelezni a vízimentőknek vagy az egészségügyi személyzetnek, ha valaki bajba kerül. Arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy a csobbanás után, ha már felöltöztünk, akkor is csökkenhet még a testhőmérsékletünk, ezért a megtörölközés és felöltözés után mindenképp ajánlott fűtött helyen, bő folyadékfogyasztás mellett megmelegedni, javasolta a szakember.