Ma már a kanapéról is gyönyörködhetünk a balatoni táj szépségében. A www.3dpano.com oldalon 25 különböző pontról csodálhatjuk meg a tájat. Többek között az Álmos-hegyi kilátó, a badacsonyi Kisfaludy kilátó, a balatonalmádi Óvári messzelátó, és a balatonboglári Gömbkilátó is felkereshető virtuálisan, anélkül, hogy egy lépést is kellene tennünk.

A virtuális túrát itt teheted meg! Előtte érdemes megnézned az alábbi videón, hogyan kezelheted az oldalt.

Forrás: LikeBalaton