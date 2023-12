Sok szülőnek nehezen megoldható, hogy ezalatt végig otthon maradjon, és minőségi időt töltsön a szeretteivel, főként a gyerekekkel. Némi tervezéssel nemcsak a szünidő alatti felügyelet oldható meg, hanem tökéletesíthető a minőségi együtt töltött idő és az otthon ülő gyerekeket sokszor beszippantó digitális világ egészséges egyensúlya. Ebben adott tanácsot Koren Balázs, a Yettel ProSuli program szakmai vezetője a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben.

Tervezzük a gyerekekkel közös programokat és tevékenységeket! Ezek lehetnek téli sportok, múzeumlátogatás, otthoni barkácsolás, közös filmnézés, vagy akár kreatív tevékenységek. Fontos, hogy ezeket együtt végezzük, és még ha képernyő kell is hozzá, azt ne egyedül nézze a gyerek. Ha már saját eszközzel is rendelkezik, és jól látható igénye van kütyüzésre, akkor az „élő”, közösen töltött programok egyensúlyával biztosítsunk erre lehetőséget. Szintén ennek hatékonyságát növeli, ha a szünet napjaira előre betervezzük, hogy mikor és hova megyünk, otthon mit csinálunk, mert meglévő terv nélkül egy késői ébredéssel könnyen elúszik és kütyüzésbe fordul a nap.

Az együtt töltött idő, közös játék történhet akár online felületeken is, de akkor is együtt, egymás mellett, beszélgetve. Ezek kiváló alkalmak arra, hogy a gyerek megmutassa, mivel játszik, be tudja vezetni szüleit a saját világába. Elképzelhető, hogy a szülő ügyetlen lesz az elején, de nem is ez a fontos, hanem hogy ezek az alkalmak a későbbiekre is adhatnak beszédtémát.

Online tanulás: Furcsán hangzik, hogy a szünetben tanulni is lehet, de a digitális világban számos olyan online szakkör, tanfolyam, képzés található, amit inkább játékos időtöltésként él meg a gyerek, eredményét pedig büszkén mutathatja szüleinek. Számos oktatási platform kínál interaktív tanulási programokat, amelyek segíthetnek a gyereknek új készségek fejlesztésében.

„Szülőcsere program”: ha a gyermek felügyelete nem megoldható, akkor arra, sőt, a gyerekek közös időtöltésére is jó megoldás lehet egy közösségi csoport kialakítása, például osztálytárs szülőkkel. Így a szünet kritikus napjait beosztva, felváltva tölthetnek egymással időt a gyerekek.

Digitális eszközök a karácsonyfa alatt

A karácsonyfa alá sokszor a megszokottnál nagyobb értékű ajándékok kerülnek, és sok szülő lepi meg gyermekét digitális eszközzel, például mobiltelefonnal, laptoppal vagy tablettel. Ezek beszerzését nemcsak a kapcsolattartás miatt érzik fontosnak a szülők, de a tanulásban is komoly segítséget jelenthetnek a gyerekeknek, illetve ha önállóan használják, egy-egy online játékkal a szülői felügyeleti percek is megkönnyíthetőek. Meglévő és új eszközök esetében is érdemes valamilyen idő-kontroll megoldást alkalmazni és célszerű az online biztonságot segítő beállításokat is elvégezni.

Szülői minta a kütyühasználatban

Nem csak a gyerekek, de a felnőttek is hajlamosak belefeledkezni a digitális világ nyújtotta lehetőségekbe. A közösségi média használata, a különböző videójátékok és sorozatok akár olyan időrabló tevékenységbe is átcsaphatnak, ami éppen a családdal töltött minőségi pillanatok kárára válhat. A digitális szülői felügyeletet biztosító programok lehetővé teszik a képernyőidő beállítást, így a szülők nemcsak gyermekeiket, de saját magukat is emlékeztethetik arra, hogy néha érdemes szünetet tartani a digitális eszközök használatában.

Nyissunk beszélgetéssel, adjunk figyelmet!

A képernyőből érkező változatos színes tartalmak kikapcsolásával nehéz lehet elindítani egy jó beszélgetést. Célszerű minden nap, akár a közös programok közben is érdeklődni a gyereknél nemcsak az iskolai mindennapokról, hanem a baráti kapcsolatairól, de akár arról is, hogy miket szeret nézni a telefonján, min szórakozott jót legutóbb. Ha konkrét témákat javaslunk, átfogóbb válaszokat kaphatunk, így ráláthatunk arra is, hogy melyek azok az életterületek, ahol nagyobb szükség van az odafigyelésre. A gyerek válaszaira viszont mindig figyeljünk, ne vonja el figyelmünket a telefonra érkező értesítés hangja vagy más tevékenység. A beszélgetés fontossága a digitális világra is kiterjed.

Mielőtt közös fotókat osztanánk meg, kérjük ki gyermekeink véleményét és hozzájárulását, ugyanakkor óvakodjunk attól, hogy olyan képeket osszunk meg az online térben, amik személyes terekbe engednek bepillantást. Karácsony után, a szilveszteri időszakban a határok könnyebben elmosódhatnak. Ilyenkor gyakran kerülnek fel a világhálóra olyan vidám pillanatokat megörökítő képek vagy videók, amiket utólag már inkább kellemetlennek látunk. Beszélgessünk a gyerekekkel, különösen a tinédzserekkel arról, mit gondolnak ezekről a tartalmakról, és igyekezzünk őket rávezetni a tudatos és kritikai látásmód fontosságára