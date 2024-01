Arany és a klasszikus a divat

A flitterek, az arany és ezüst színek jellemzik idén a báli szezont, így ha táncos összejövetelre készülődünk, érdemes a szemet mágnesként vonzó fényes ruhaköltemények között válogatnunk. Az urak számára valamivel szűkebb a paletta, hiszen a jogász- vagy orvosbálokban fontos az etikett szerinti öltözék, ami a férfiak esetében szmoking. – Ez kizárólag fekete színű, amelyhez csokornyakkendő illik és fehér ing, ami hosszú ujjú, hívta fel a figyelmet Jancsó Ildikó, a kaposvári Origo Férfi Divat tulajdonosa. Hozzátette: a fiatalabb korosztály sokkal inkább odafigyel az illemre, míg az idősebbek inkább a praktikus darabokat részesítik előnyben. – Szívesen választanak sportzakót, nadrággal és egy nyakkendővel, amelynek a hölgy ruhájával kell megegyeznie színben, emlékeztetett az üzlettulajdonos. Az ingeknél a pasztellszínek dominálnak az idei báli trendben, de ezeket is úgy kell kiválasztani, hogy a nyakkendővel harmonizáljon.

Megváltoztak a bálozási szokások

A bálok szerepe egyes vélemények szerint felértékelődött a covid okozta bezártság óta, hiszen akkor szinte kiéheztek az emberek a közösségi élményre. – Fiatalkorom óta járok bálba és úgy látom, hogy mindig volt és lesz egy olyan réteg, amelyet meg lehet szólítani egy jó bállal – mondta Molnárné Kovács Nikoletta, az attalai Aprók Háza Óvoda munkaközösségének elnöke. – Nálunk az óvoda- és az iskolás jótékonysági bál mindig telt házas, de ez falun szerintem attól is függ, hogy kik a szervezők.

Fotó: Fehér Gábor

Ha jó a társaság, minden jó

Hegedűs Henrietta viszont azt mondja, ma már inkább elmegy egy házibuliba a barátaihoz, akikkel hasonlóképpen gondolkodik, mint egy bálba. – Nem tudnám eldönteni, hogy ez a covid miatt változott, vagy az ember a korral jobban megválogatja, kikkel tölti a szabad­idejét, mondta az öreglaki fiatal nő. Hozzátette: a településen rendszeres a szülők-nevelők bálja, de egyre kevesebben váltanak rájuk jegyet az ő meglátása szerint.

A zene mellett a finom étel is vonzó

Inkább azok a rendezvények vonzóak, ahol étel-ital is fogyasztható a táncos mulatság mellett. Ezek kapósak Kaposváron is, elég ha a Helyi Nemzetiségi Önkormányzat sváb bálját nézzük: még a vírusveszély sem tudta eltörölni a lelkesedést a német kultúra és tánc iránt. – Még 2020 februárjában is volt bálunk, ami telt házas volt. Amióta szervezzük a sváb bálokat, hatalmas az érdeklődés, igaz, a covid idején kétszer kimaradt a kaposvári sváb bál, de ahányszor volt, mindig megtöltöttük a báltermet, mondta Máté Ernő, az önkormányzat elnöke.