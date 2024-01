A világ egyik legnagyobb internetes keresője 22 millió -féle módon tudja elmagyarázni, hogy mi a szerelem. Nekem a legrövidebb tetszik a legjobban: a szerelem egy olyan jelenség, amit a tudomány nem tud teljesen megmagyarázni. Nem is csodálkozom ezen, hiszen az igazi szerelem olyan hatással tud lenni az emberre; bele lehet betegedni, vagy meg is tud részegíteni. A valódi szerelem egy kicsit talán még misztikus és varázslatos is: egyszerre fáj és éget jóleső tűzzel.

Vannak szerencsések, akik viszonylag fiatalon megtapasztalják. S persze olyanok is, akik csak azt hiszik, hogy rátaláltak. Nem mindenki olyan szerencsés, hogy tudja, milyen szeretni és szeretve lenni. Az is előfordulhat, hogy egész életünkben hiába várjuk, sosem jön el. Nem hiszem, hogy mindenkinek van párja a Földön, de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne keresni a másik felünket. Az idő előrehaladtával persze egyre nehezebb a folyamat, hiszen már pontosabban tudjuk, mit szeretnénk és mit nem. Kivel akarjuk eltölteni értékes időnket és ki az akire egy percet sem pazarolnánk. Némi élet és kapcsolati tapasztalat birtokában már nem csak a lángoló érzelmek irányítják az embert, hanem a józan ész is. S habár szeretem a tudományos magyarázatokat és szerintem mindenre van ilyen, de a szerelem esetében egyszerűen nem foglalkozom ezzel. Szerintem ugyanis az egész fejben dől el.

Miközben keressük a nagy szerelmet reménytelennek tűnhet a kutatás és egy idő után fel is adhatnánk. De szerencsére vannak olyan példák, mint Erzsébet királynő és Fülöp herceg, Jennifer Lopez és Ben Affleck vagy Nagy Endre és Kovács Katalin, akik példája mutatja, hogy van remény a nagy szerelemre. S ez az, ami mozgásban tartja az embert nap, mint nap: a szeretet ígérete.