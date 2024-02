A 2023-as tavaszi időszak óta nem kevés hírt hallhattunk a Kerekiben található kertről, amely különleges madárfélék otthona. A téli időszakban sem áll meg az élet a madárparkban, most éppen ausztrál fekete hattyú fiatalokat nevelnek szüleik, akikkel a tavaszi nyitáskor találkozhatnak a látogatók.

A különleges szárnyasok sora azonban nem csak velük bővült, hiszen a madárkertben már a 2018-as nyitás óta számos, máshol nem látható különleges színű pávát lehetett megtekinteni. Most már fekete színű pávával is összefuthat a vendég, a fehér pávák kifutójának szomszédságában.A 2023-as év nem több tízezres látogatószám rekordot hozott, de ekkora a vendégforgalom mellett is sikerült, hazánkban elsőként tenyészteni Crax fasciolata-t, azaz csupaszarcú hokkót.

De a látogatók a madarak mellett tavasztól nem csak pónit, hanem alpakát is simogathatnak, etethetnek.