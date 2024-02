Nyolcvannégy és nyolcvanöt évesen is jó kedéllyel, szemmel láthatóan fitten meséltek arról, hogy mi a két emberöltőnyi házasság titka. – Az asszonynak türelmesnek kell lenni, mondta hamiskás mosollyal szemében Nagy Endre, aki azért azt is hozzátette, hogy a munkája miatt aktív éveiben elég sokat volt távol az otthon melegétől. De így nagyobb volt a viszontlátás öröme is. – Mezőgazdaságban dolgoztam, kezdte Nagy Endre. – A dudva meg nem vitatkozik, vágta re nevetve felesége, Katalin. De a 84 éves asszony sem vitatkozott sokat urával az elmúlt hatvan év alatt. – Én türelmes vagyok, veszekedni és vitatkozni nem szeretek. Amikor ideköltöztünk, ha valamiben nem értettünk egyet az volt a legjobb stresszlevezetés nekem, hogy kiszaladtam a kertbe megkapálni a veteményt. Azután bejöttem és már békesség is volt, mondta Katalin.

Türelem a hosszú házasság titka.

Fotó: Lang R.

A hatvan éve szerető házasságban élő pártól azt is megtudtuk, hogy nem mítosz az, hogy a férfi szívéhez a gyomrán keresztül vezet az út. – Az én feleségem nagyon jókat főz és soha nem készít olyat, amit én nem szeretek, mondta Endre. – A nagyanyámnak gyermekkoromban nagyon sokat segítettem a konyhában, már ötéves koromtól kezdve a keze alá adtam a hozzávalókat a főzésnél. Szeretettel gondolok erre vissza, mert jó volt, hogy segíthettem neki és később hasznát is vettem, mesélte Katalin, aki miskolci származású volt és egy közös ismerős révén ismerkedett össze Endrével Budapesten.

Pápai áldást is kapott a hatvan éve szerelmes pár.

Fotó: Lang Róbert



– Olyan szép voltam, hogy meglátott és rögtön belém szeretett. Augusztusban találkoztunk először és novemberben eljegyeztem, nehogy valaki más lecsapja a kezemről, idézte fel a kezdeteket Nagy Endre. Aki kiemelte: hosszú házasságukhoz az is nagyban hozzájárult, hogy mindketten hívő emberek és úgy gondolják, az Úristen eddig mindig megsegítette őket. Ráadásul mindketten hasonló értékeket hoztak otthonról, többen is voltak családjukban, akik hozzájuk hasonlóan hosszú évtizedekig éltek boldog házasságban.

A hatvanadik lakodalmat az egyházi esküvő évfordulóján január 4-én, Budapesten tartották meg, éppen abban a templomban, ahol 1964-ben kimondták a boldogító igent. A gyémántlakodalomra még Ferenc Pápa is áldását küldte a szerető párnak, amire nagyon büszke Katalin és Endre. Az egész család összegyűlt a különleges alkalomra, a legifjabb tagja, Katalinék dédunokája még egy énekkel is készült a dédszülőknek. A gyémántlakodalmat ráadásul abban a lakásban ülték meg a rokonokkal és néhány régi baráttal, ami az első közös otthonuk volt Budapesten.