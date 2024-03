Nagypéntek együtt

- Virágszüretre csábítanak a somogyi virágoskertek Nagypénteken, megnyit a Kőröshegyi Levendulás és a szőlősgyöröki Tulipgarden is, ahol teljes pompájukban várják a tulipánok, hogy hazavigyük őket.

Táncra fel!

- Zenés-táncos mulatságból nem lesz hiány, így aki érzi a boogiet a lábában és nem kell másnap dolgoznia, bátran válogathat a kínálatból.

21 óra Jazzszigor a Bverzióban

20 óra Húsvéti retro Party a Rotondában

Hangolódjunk a húsvétra!

- A feltámadás ünnepére a legtöbb település ünnepi díszt öltött, de volt több olyan is, ahol szintet léptek a dekorálásban. Évek óta tömegeket vonz a kéthelyi tojásfa és most már jól ismert turista látványosság a balatonlellei húsvéti park is. Mindkettőt érdemes felkeresni, hiszen fantasztikusra sikerültek az idei évben is.