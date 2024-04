A hétvégén a Balaton partjait nem csak a napsütés és a kellemes időjárás miatt keresték sokan, hanem azért is, mert a legbátrabbak már a tó hűs vizében is megmártóztak. A napsütés és a ragyogó 25 fokos hőmérséklet már-már nyári hangulatot idézett elő, ami már a vízbe is becsábította a látogatókat. A siófoki Aranypart különösen népszerű volt, ahol a sporttevékenységeken és sétán túl sokan vállalkoztak egy-egy merész fürdőzésre.

A hétvége folyamán a Balaton vize bár még hűvös volt, ez sem tántorította el azokat, akik igazán ki akarták használni ezt a kivételes lehetőséget.

A gyerekek homokvárakat építettek a meder homokjában, míg a felnőttek bátran belemerészkedtek a még friss, de már elviselhető vízbe.