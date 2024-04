Tavaly májusban szerveztek először közösségépítő gyalogtúrát, akkor harmincöten vettek részt a megmozduláson, többségében attalai családok. Az ötletgazda Molnárné Kovács Nikoletta – aki három gyermek édesanyja – már ekkor eldöntötte, hogy az akciót folytatni kell.

Együtt gyűrték le a kilométereket a legkisebbek.

Így hirdették meg a kifejezetten óvodások számára életre hívott túrát, amelynek úticélja ezúttal is a csomai szőlőhegy volt. A nyolc kilométeres távot tizenkilenc apróság tette meg. Persze nem erőltetett menetben vették be az Aprók Háza óvoda lurkói a csomai hegyet, hanem három óra alatt, több megállóval tették meg az utat. – A csomai kápolnánál zsíros kenyér és üdítő várta a túrázásban megfáradt piciket és szüleiket, akik ezúttal is egy tartalmas délelőttöt tölthettek együtt, mondta Molnárné Kovács Nikoletta, az attalai Aprók Háza Szülői Munkaközösség elnöke. Aki azt is elárulta kérdésünkre, hogy biztosan folytatni fogja a közösségépítő célú túrákat, hiszen fontos, hogy a kicsik megismerjék otthonuk természeti értékeit.