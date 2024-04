Az egészségünk fenntartása érdekében kiemelt jelentőségű a kiegyensúlyozott táplálkozás. De, hogy mit is jelent ez pontosan? Miből mennyit szabad vagy érdemes fogyasztani? Ebben nyújtott szakmai segítséget Dormánné Szabó Brigitta dietetikus.

Röviden-tömören a megfelelő táplálkozás titka a változatosságban és az élelmiszerek minőségében rejlik, illetve nem utolsó sorban fontos a mennyiség is. Ideálisan naponta öt alkalommal kellene enni, mindig kisebb mennyiséget, ami segíti az emésztőrendszer működését és egyenletes vércukorszintet is biztosít. Az étrendünk összeállításában segítséget nyújt az okostányér, a magyar táplálkozási ajánlás, amelyet a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége állított össze.

Miből mennyit?

Fogyasszunk naponta öt adag zöldséget, gyümölcsöt, melyekből legjobb választás lehet az idényjellegű, hazai termék. Érdemes napi egyszer friss, nyers formában is fogyasztani.

Sokak kedvence, a burgonya viszont nem számít bele ebbe az előírt adagba, ugyanis abból legfeljebb kétnaponta javallott. Ajánlott hetente legalább egy alkalommal száraz hüvelyesek fogyasztása is. Hetente ajánlott 2-3 alkalommal kis maréknyi sótlan olajos magvak fogyasztása is.

Ami a gabonaféléket illeti, naponta három alkalommal javallott, melyből minimum egyszer a teljes kiőrlésű fajtát válasszuk. Ezek lehetnek különböző pékáruk, köretek közül ide tartozik például a rizs és a tészta, de a reggeliknél kedvelt gabonapehely, müzli és granola is kis mértékben jó választás lehet. A köretekből érdemes magas rosttartalmú terméket választani: például barna rizs, köles, hajdina.

A teljes értékű étrendhez tartoznak a tejtermékek is, melyből naponta fél liter tejet, vagy ennek megfelelő kalcium tartalmú terméket érdemes bevezetni, tojásból pedig hetente maximum négy darab javasolt.

A szilárd táplálékon túl természetes figyelni kell a folyadékbevitelre is. Az ajánlott napi folyadékmennyiség nyolc pohárnyi, melyből legalább öt pohár tiszta víz legyen, emellett fogyasztható frissen préselt gyümölcs vagy zöldséglé és tea.

