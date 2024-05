Mint már arról lapunk is beszámolt korábban, Magyarország legnagyobb mobildiagnosztikai központja táborozott Siófokon két napig, a Hotel Azúr parkolójában. A mobil egészségközpont nyújtotta lehetőségekből én se akartam kimaradni, így pénteken reggel magam is ott álltam azok között, akik többet szerettek volna tudni pillanatnyi egészségi állapotukról.

Első lépések a szűrővizsgálaton

A regisztrációt követően kezemben tartottam az Egészség Könyvemet és a részletes kérdőívet, ami már önmagában is elgondolkodtatott táplálkozási szokásaimon és életvitelemen. A kamionba lépve, ahol a vizsgálatok zajlottak, szinte azonnal egy másik világba csöppentem. Az első állomás a labor volt, ahol néhány csepp vérből megtudtam alapvető értékeimet.

Két percen belül megtudhattam az alapvető véreredményeinket, a nagylabor összegzése 1-2 nap után érkezik

De itt nem álltam meg, – bár ez az opció már nem volt térítésmentes – választhattam további részletes vizsgálatok közül, amelyek mélyebb betekintést nyújtottak egészségügyi állapotomba. Nem is hezitáltam túl sokáig, beneveztem a “full extrás” csomagra, igaz ennek az eredményét nem kaptam meg azonnal, de biztosítottak róla, hogy maximum 2 munkanapon belül megérkezik.

A mobildiagnosztikai központ nagyágyúi

Jöhetett a szűrővizsgálat következő eleme: a kivizsgálás sorozat a másik szobában. Minden egyes szűrőállomás – ahol a testösszetétel-analízistől kezdve a vérnyomás- és oxigénszint-mérésen át a szemvizsgálatig számos tesztet végeztek – újabb és újabb információkat tárt fel előttem. Meglepődve tapasztaltam, hogy milyen sok mindenre képes a modern orvostudomány, és mennyire fontos, hogy időben figyeljünk testünk jelzéseire. (Egy jelzés: már hiányzott a kávém!)

A nem mindennapi gép mindent "is" tud rólunk

Első körben egy nagyon érdekes gépre állítottak, ahol a szűrővizsgálat során megnézték az “izom-zsír” arányt, ananlizálták az “elhízottságot”, a “zsírmentes tömeget”, a “sejten kívüli víz” arányát – ez utóbbi jelentsen is bármit – és az ásványi anyag mennyiségét.

A következő asztalnál a vérnyomásomat mérték meg és a vér oxigénszállítását is ellenőrizték. Majd egy másik asztalnál kardiológia vizsgálatot végeztek, ahol a bőr állapotát is górcső alá vették, különös tekintettel annak hidratáltságára és a pigmentáció vizsgálatra.

Szív- és érendszeri vizsgálatok közben, a bőrünk állapotát is felmérik

“Szemügyre” vettek és kiértékeltek

Végül a szemvizsgálatra került sor, ahol komputerrel tanulmányozták mindkét szemem. Ez talán mindenkinek ismerős, aki járt már szemorvosnál. Ámde következett valami ismeretlen: rajtam először végeztek szemnyomás vizsgálatot, amivel eddig még sosem találkoztam. Őszintén megvallva, nem lett a kedvencem a szűrővizsgálatok között.

A szemvizsgálat sem marad ki a szűrés során

Mikor végeztem az összes ellenőrzési folyamattal, az előtérben – ahol a regisztráció is történt – összevetették és kiértékelték – a nagylabor kivételével – a meglévő eredményeket. Mint kiderült minden a legnagyobb rendben, icipici szívproblémát kivéve, amivel fel kell keressem a háziorvosom, de ott még kiderülhet, hogy valójában nincs is semmi.



A szűrővizsgálatok végén kiértékelik az eredményeket és további tanácsokat is kapunk: amennyiben az szükséges, milyen szakorvoshoz forduljunk

Mint kiderült, minden értékem az arany középúton jár, a testösszetétel analízis során a százból hetven pontot kaptam. Az izomtömeg összetételt nem találták a legjobbnak. Tudom, sportolnom kellene, vagy legalább sokkal többet mozogni, de eddig a fedettpályás sarokba nézésen kívül – ez volt a sport szekció – csak a kerti munka és a kutyasétáltatás léteznek, mint opciók. A mai nap után viszont elhatároztam magam. Hetente legalább kétszer elmegyek kerékpározni, és amint kivirul a nyár, amilyen gyakran csak tehetem, úszással kezdem majd a napot a Balatonban. A szűrővizsgálat eredményeivel pedig feltétlen felkeresem a háziorvosom, elvégre az egészségünk a legdrágább kincsünk, vigyázzunk rá!!