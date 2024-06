Tizenkettedik alkalommal jelentkezik a Magyar Konyha magazin Balaton Gasztrokalauza, hogy útmutatást nyújtson a Balaton körüli gasztronómiai kalandokhoz. Az idén 48 éves Magyar Konyha szerkesztősége újra körbejárta –ette– a tavat, és 300 tippel segíti az olvasókat abban, hol érdemes jóllakatni ízlelőbimbóinkat. A kiadvány 50 új helyet is bemutat, amelyeket érdemes kipróbálni.

A strandtáska-kompatibilis Balaton Gasztrokalauz június 26-óta kapható a Magyar Konyha nyári számával együtt az újságárusoknál. Az útmutató nem csupán étteremkalauz, hanem egy igazi kulináris útikönyv, amely az éttermi kategóriák széles skáláját öleli fel. Kultúrbisztrók, halsütödék, retro ikonok, fűszerkertek, sajtkészítő műhelyek, “kockásabroszos” kisvendéglők, fine dining éttermek és borászatok is szerepelnek az ajánlások között.

– A jó iránytű fontos, mert, ha rosszul választunk, visszasírjuk a gasztrokádárizmust azt pedig nem akarjuk

– mondta Vinkó József, a magazin főszerkesztője. Hozzátette, hogy bár átütő újdonságok nincsenek, a kínálat letisztultabb lett, és a fine dining felé is elmozdult. Nagy nevek, mint Csillag Richard és Mede Ádám is megjelentek a Balaton körül séfként, illetve tanácsadó séfként. Jó hír továbbá, hogy a Michelin ellenőrei is figyelemmel kísérik a Balaton gasztronómiai színteret, ahol 16 helyet találtak ajánlásra méltónak.

Azok akik a komfortételeket részesíti inkább előnyben, ők is egyszerűen megtalálják a klasszikusokat a part mentén, mint a lángos, hekk, nápolyi pizza, francia, olasz, mediterrán, mexikói ízek, tengeri herkentyűk, BBQ és hamburger, valamint a hagyományőrző fonyódi halászlé.

Sajnos a munkaerőhiány továbbra is probléma, és az árak is budapesti szinten mozognak, de a Balaton Gasztrokalauz segít megtalálni a legjobb helyeket a kulináris élvezetekhez.