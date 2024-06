Ismét fókuszbana Balatoni KÖR Európa első és egyetlen strandétel versenye, az Év Strandétele Verseny. Ez a különleges esemény is hozzájárult ahhoz, hogy kedvenc tópartunk gasztronómiai kínálata izgalmasabbá, kreatívabbá és persze egészségesebbé váljon.

Új kategóriák a láthatáron

Az idei verseny egyik fő újdonsága a külön kategóriában díjazott stranddesszertek megjelenése. Képzeld el a hagyományos palacsintát, gofrit vagy rétest teljesen új köntösben! A szervezők kreatív megoldásokat várnak, és különdíjat is osztanak a legjobb desszerteknek. A cél, hogy az édességek is elhozzák a balatoni nyár ízeit, miközben egészségesek és helyi alapanyagokból készülnek.

A verseny szabályai és különlegességei

Nevezni július 10-ig lehet az [email protected] e-mail címen, és az étkeknek meg kell felelniük bizonyos kritériumoknak. Az ételek legyenek egészségesek, jó minőségűek, lehetőleg helyi alapanyagokból készítettek, egyszerűek, de kreatívak, nyáriasak és gyorsan elkészíthetőek, akár egy büfében is. Emellett külön kategóriákban nevezhetnek strandbisztrók és strandbüfék is, így a verseny még színesebb lesz.

Külön kategóriák

A Balatoni KÖR már két éve külön díjazza a strandbisztró és strandbüfé kategóriát. Ez lehetőséget ad arra, hogy a különleges alapanyagokból, komolyabb konyhatechnológiával készített ételek is megmérettessenek. A balatoni gasztronómiai kínálat már most is erős, és idén is remek ételek születhetnek.

A szervezők kiemelten fontosnak tartják a vegetáriánus és vegán kínálat bővítését, ezért idén is különdíjakat osztanak ebben a kategóriában. A nevezőket arra biztatják, hogy ebben a műfajban is mutassák meg kreativitásukat.

Díjátadó és zsűrizés

A Balatoni KÖR július 31-én osztja ki a díjakat, miután július 24-ig előválogatással kiválasztják azokat, akik a döntőbe jutnak a benevezett ételek közül. A zsűri tagjai minden helyszínen több ételt is megkóstolnak majd, hogy teljes képet kapjanak a büfé kínálatáról, és eldöntsék, mely ételek lesznek esélyesek az Év Strandétele címre.

Nemcsak bisztrók vagy büfék nevezhetik saját ételeiket, bárki nevezheti kedvencét, ez esetben azonban egyeztetni kell a nevezendő hely tulajdonosával. Nevezéshez szükséges adatok: a nevezett hely elérhetősége, legfeljebb két strandétel neve ételfotóval és rövid leírással, alapanyagokkal és elkészítési módjukkal.