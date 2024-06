A Balatoni Kör nyolcadik alkalommal készítette el kiadványát. A Kóstold Körbe egy térképes útmutató, amely segít felfedezni a legjobb balatoni helyeket, legyen szó éttermekről, borászatokról, cukrászdákról, vagy éppen kirándulóhelyekről. A füzetben 60 tagjuk mellett idén is szerepelnek az általuk ajánlott helyszínek is.

A Balatoni Kör elnöke, Pach Gábor úgy fogalmazott, a 2024/25-ös Kóstold Körbe kiadvány Egymást ajánljuk szlogenje nem véletlen, ugyanis a benne szereplő egységek mind egy közös gondolkodás, egymás támogatása mellett kötelezték el magukat.

A kiadványban szereplő balatoni vendéglátóhelyek évek óta kiszámítható, magas minőséget nyújtanak, ami ár-érték arányban is kiváló. Pach Gábor hangsúlyozta, nekik a Balaton az életük, ezt az életérzést szeretnék megmutatni a látogatóknak.

A Balatoni Kör nemcsak a hagyományos vendéglátást támogatja, hanem innovatív eseményeket is szervez. Kardos Gábor, az Év Strandétele verseny ötletgazdája és a Balatoni Kör alapító tagja elmondta, tizedik éve tartják meg az Év Strandétele versenyt, és csak ebben az évben tudatosult bennük, hogy ilyen megmérettetés máshol nincs Európában. Ez a verseny nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az utóbbi évtizedben jelentősen bővült, izgalmasabbá, egészségesebbé és kreatívabbá vált a Balaton gasztronómiai kínálata.

Az idei verseny különlegessége, hogy új kategóriát hoztak létre: a balatoni stranddesszert kategóriát. Emellett kiemelten értékelik a jóárasított ételeket is, amelyek egészséges és lehetőleg helyi alapanyagokból készülnek.