Idén tizedszer hirdeti meg a Balatoni KÖR Európa első és máig egyetlen strandétel versenyét, amely nagyban hozzájárult, hogy az utóbbi évtizedben jelentősen bővült, izgalmasabbá, egészségesebbé és kreatívabbá vált a tópart gasztronómiai kínálata.

A Balatoni KÖR arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy az idei évben bővül a kategóriák száma, hiszen strand legfinomabb desszertjét is keresik az ítészek. A cél az volna, hogy a szokásos palacsinta, goffri, rétes mellett bővítsék, megújítsák a kínálatot.

A versenyben idén is kiemelten értékelik, akár különdíjjal is a jóárasított ételeket, vagyis azt, ha egészséges és lehetőleg helyi alapanyagokból sikerül elérhető áron kínálni a nevezett fogást. Két éve külön díjazzák a strandbisztró és a strandbüfé kategóriát, így különlegesebb alapanyagokból, komolyabb konyhatechnológiával készített ételekkel is lehet indulni, ebben a kategóriában is már erős a balatoni kínálat.

Kreativitásra ösztönzik a balatoni gasztronómia képviselőit.

Idén is szeretnének vegetáriánus, illetve vegán különdíjat kiadni, ezért biztatják a nevezőket, hogy ebben a műfajban is nevezzenek ételt, mivel ezen a téren kiemelten fontos erősíteni a balatoni kínálatot.

Július 10-ig lehet nevezni az [email protected] e-mail címen!



A nevezés kritériumai

· Az étel egészséges, jó minőségű, lehetőleg környékbeli vagy regionális alapanyagokból

készül,

· egyszerű, de kreatív, nyárias,

· gyorsan és akár büfékben is elkészíthető (bisztró kategóriában lehet nevezni

különlegesebb ételeket is)

· akár elvitelre is alkalmas,

· szerepel a vendéglátóhely kínálatában.

Azok az ételek esélyesek a győzelemre, melyeket bármelyik strandbüfében vagy tóparti bisztróban el lehet készíteni, mert a végső cél, hogy a receptet máshol is átvegyék, ezzel megújítva a strandgasztronómiát.

Nevezni továbbra is lehet levessel, főétellel és desszerttel egyaránt. Ezek alól természetesen a klasszikus strandételek (pl. sült kolbász, palacsinta) sem kivételek, amennyiben valahol máshogy, illetve sokkal jobban készítik a megszokottnál.

A versenyen bármelyik part menti büfé vagy étterem is indulhat, vagyis nem kell közvetlenül strandon lennie, elég, ha a parthoz közeli hely.