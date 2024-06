Ezen a héten sok kérdésünk volt felétek és szerencsére sok választ is kaptunk tőletek, amelyekből most szemezgettünk egy kicsit.

Az egyik legnépszerűbb kérdés a facebook oldalunkon az volt, amikor arról érdeklődtünk: hány évesen szereztétek a jogosítványotok. 197 hozzászólással szórtátok meg posztunkat, volt aki már 17 évesen a volán mögé ült, de olyan is, aki csak 35 vagy éppen 55 évesen. Válaszaitokból kiderült, hogy többen megbánták, amiért nem korábban adták a fejüket a KRESZ szabályok megtanulására. S persze olyan válaszoló is akadt, akinek nincs jogosítványa és nem is érzi szükségét, hogy megtanuljon vezetni.

Szórnátok a traffikat

A 67-es számú főútra kihelyzett traffipax kapcsán felmerült bennünk a kérdés, hogy szerintetek még hol lenne indokolt a telepített sebességmérés. Ez a kérdés is megmozgatott titeket, hiszen 89-en szóltatok hozzá kérdésünkhöz.

Olvasóink felvetették a Füredi és a Sopron utca kereszteződését, a kaposvári Bocskai utcát, de szerintetek Somogyaszsalóba és Lengyeltótiba sem ártana fix traffipax, valamint többen írtátok a toponári iskola és óvoda előtti szakaszt, ahol mindössze 30-cal lehet haladni. Sokan voltak, akik úgy vélték, hogy a sebességmérés csak pénzbeszedés és igazából nem kellene ezt erőltetni.

Megosztott a szerelem kérdése

A szerelem első látásra kérdésköre is megmozgatta a facebook követőinket, mondhatni megosztott titeket. Volt, aki úgy nyilatkozott, hogy első látásra maximum vonzalom lehet két ember között, ami az ismerkedés során szerelemmé alakulhat. De persze sokan mondtátok azt, hogy amikor gyermeketek arcát megláttátok a születéskor, az volt a valódi szerelem első látásra. Volt, aki Vin Dieselbe szeretett bele első látásra és többen házi kedvencünket nevezték meg nagy szerelmükként.

Háznál házasodni az igazi

A legjobb somogyi lagzihelyszínekre is rákérdeztünk és habár nem készülünk esküvőre, de szuper tippeket kaptunk tőletek: a csokonyavisontai Alexandra vendégház, a szőlősgyöröki TulipGarden, a felsőmocsoládi kastélyszálló, az Androsics borbirtok, a somogyszobi Mocz Tanya is a top kommentek között szerepel. Sokan azonban úgy gondoltátok, hogy nem kell menő helyszín, csak szerelem és család, úgyhogy egy hagyományos sátras lagzi az udvarban az igazán jó választás.