Honnan szoktál tortát rendelni kérdésünkre nagy mennyiségű hozzászólás érkezett. Olvasóink többsége a házi finomságokat részesíti előnyben, ugyanis életük párját, gyermeküket vagy saját magukat jelölték meg a legjobb torták elkészítőinek.

Mentett kutyákat választunk

Affelől is érdeklődtünk, hogy olvasóink hajlandóak lennének -e több százezer forintért fajtatiszta házi kedvencet vásárolni. A rekordmennyiségű válaszból kiderült, hogy nagyon sokan vagytok, akik mentett állatokat fogadnak be, ezzel is tehermentesítve a kutyákat és macskákat gondozó menhelyeket. Persze olyan válaszadó is volt, aki feltétlenül egy fajtához ragaszkodva százezrekért jutott hozzá kedvencéhez. S olyan internetező is hozzászólt kérdésünkhöz, aki semmiképpen nem hajlandó sokat költeni egy háziállatra.

Klasszikusokat néztek

Két olyan kérdésünk is volt az elmúlt héten, amely olvasóink filmes ízlésére vonatkozott. A kedvenc filmek felsorolása aktivizálta őket, hiszen nagyon sokan szóltak hozzá kérdésünkhöz. Megállapítható, hogy a Sonline olvasói a klasszikusokat kedvelik, hiszen sokan jelölték meg a Keresztapa trilógia részeit, a Forrest gumpot, az Életrevalókat. De együtt tudunk érteni Bettina nevű hozzászólónkkal, aki Jason Momoa minden filmjét szívesen nézi, mi is ezt tesszük... Volt, aki sorozatokat kedvel, mint az Árva angyal című telenovella, vagy a nagy magyar kacagtató az Indul a bakterház.

Forrás: Youtube

Kedden azt kérdeztük tőletek, hogy mit lenne az az egy dolog, amit korlátok nélkül megtehennétek. A kommentelők világmegváltó gondolatokkal bombáztak minket, mint kilépnének a mátrixból, vagy pénzt adnának a szegényeknek. De többen azt írták, elutaznának valahova, vagy éppen bankot rabolnának.

Nem engedjük a bevált dolgokat

Lehet, hogy a technológia korát éljük és egy gombnyomással lényegében a világ bármely pontját elérhetjük, de a mi olvasóink még mindig használnak vezetékes telefont. Volt, aki azt mondta: a hálózaton belüli ingyen hívások lehetősége miatt tartja fent a "városi vonalat", s olyan is akinek már csak dísznek van vezetékes telefonja. Hozzászólóink többsége azt írta, évtizedek óta előfizetők és nem mondanák le semmiért sem a jól bevált kagylós telefont.